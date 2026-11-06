Search
Instagram Facebook Twitter
german gomez lucha antigranizo
Se tiran con todo

Lucha antigranizo: San Rafael pone $1.500 millones, pero condiciona su aporte y apunta contra Cornejo

El municipio de Omar Félix aseguró que tiene los fondos disponibles, pero exige que la Provincia y General Alvear garanticen sus respectivas partidas y acepten un esquema de funcionamiento a largo plazo.

La continuidad de la lucha antigranizo en el sur mendocino volvió a quedar envuelta en un conflicto entre San Rafael, General Alvear y el Gobierno provincial. El diputado peronista Germán Gómez aseguró que la comuna sanrafaelina tiene disponibles $1.500 millones para sostener el sistema de mitigación aérea, pero advirtió que el aporte está condicionado a que las otras partes garanticen sus compromisos.

“Alvear no tiene los fondos para garantizar el pago que tiene que efectivizarse ahora. El año pasado tuvimos muchos problemas con los pagos de Alvear”, afirmó Gómez, quien también desmintió que el intendente Omar Félix haya interrumpido el diálogo con Alejandro Molero. Según indicó, ambos municipios mantuvieron una reunión esta semana para discutir la continuidad del programa.

Sin embargo, General Alvear sostiene una posición diferente: su secretario de Hacienda confirmó que tiene $500 millones reservados para la próxima campaña y aseguró que el municipio cumplió con los pagos del convenio anterior. La comuna reclama documentación respaldatoria para analizar la deuda que San Rafael le atribuye.

El desacuerdo tampoco se limita a los aportes municipales. San Rafael exige que la Provincia se haga cargo de los aviones, su mantenimiento, seguros, material de siembra y pirotecnia. También reclama que el sistema se convierta en una política de Estado con continuidad durante varios años.

El Gobierno provincial, por su parte, propuso transferir definitivamente las aeronaves, valuadas en US$1,3 millones, y aportar US$120.000 por temporada para información de radar. El resto de los costos operativos quedaría en manos de los municipios. La administración de Alfredo Cornejo mantiene sus cuestionamientos sobre la evidencia científica de la efectividad de la mitigación aérea y defiende el Fondo Compensador Agrícola como alternativa.

Otro punto de conflicto son los $900 millones que aportaría la Provincia, que, según Gómez, saldrían del Seguro Agrícola y no representarían recursos adicionales, sino fondos que dejarían de recibir los productores.

ETIQUETAS:

General AlvearAlejandro Molerolucha antigranizoGobiernoSan RafaelOmar Félix

+ Noticias

Se tiran con todo

Lucha antigranizo: San Rafael pone $1.500 millones, pero condiciona su aporte y apunta contra Cornejo

Por: Ana San Martin

Es oficial

El Senado de Paraguay aprobó por unanimidad la destitución de Santiago Peña: el expresidente quedó detenido

Por: Redacción NDI

A TODA COSTA

Milei descartó un “plan platita” para las elecciones de 2027: “Sería tirarle nafta al fuego”

Por: María Orozco

Cambio de planes

Reprogramaron la Vendimia de San Carlos y no se realizará este viernes: cuándo anunciarán la nueva fecha

Por: Redacción NDI

CULTURA

Cantapueblo vuelve a Mendoza con una nueva edición de su tradicional fiesta coral latinoamericana

Por: Violeta Díaz Costa

la foto que habla

Con Luis Petri en primera fila, el PD volvió a la carga contra Cornejo por la presión impositiva

Por: Ana San Martin
Instagram Facebook Twitter