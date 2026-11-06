Lucha antigranizo: San Rafael pone $1.500 millones, pero condiciona su aporte y apunta contra Cornejo

La continuidad de la lucha antigranizo en el sur mendocino volvió a quedar envuelta en un conflicto entre San Rafael, General Alvear y el Gobierno provincial. El diputado peronista Germán Gómez aseguró que la comuna sanrafaelina tiene disponibles $1.500 millones para sostener el sistema de mitigación aérea, pero advirtió que el aporte está condicionado a que las otras partes garanticen sus compromisos.

“Alvear no tiene los fondos para garantizar el pago que tiene que efectivizarse ahora. El año pasado tuvimos muchos problemas con los pagos de Alvear”, afirmó Gómez, quien también desmintió que el intendente Omar Félix haya interrumpido el diálogo con Alejandro Molero. Según indicó, ambos municipios mantuvieron una reunión esta semana para discutir la continuidad del programa.

Sin embargo, General Alvear sostiene una posición diferente: su secretario de Hacienda confirmó que tiene $500 millones reservados para la próxima campaña y aseguró que el municipio cumplió con los pagos del convenio anterior. La comuna reclama documentación respaldatoria para analizar la deuda que San Rafael le atribuye.

El desacuerdo tampoco se limita a los aportes municipales. San Rafael exige que la Provincia se haga cargo de los aviones, su mantenimiento, seguros, material de siembra y pirotecnia. También reclama que el sistema se convierta en una política de Estado con continuidad durante varios años.

El Gobierno provincial, por su parte, propuso transferir definitivamente las aeronaves, valuadas en US$1,3 millones, y aportar US$120.000 por temporada para información de radar. El resto de los costos operativos quedaría en manos de los municipios. La administración de Alfredo Cornejo mantiene sus cuestionamientos sobre la evidencia científica de la efectividad de la mitigación aérea y defiende el Fondo Compensador Agrícola como alternativa.

Otro punto de conflicto son los $900 millones que aportaría la Provincia, que, según Gómez, saldrían del Seguro Agrícola y no representarían recursos adicionales, sino fondos que dejarían de recibir los productores.