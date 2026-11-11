Lucha antigranizo en Mendoza: la dura advertencia de Omar Félix al Gobierno provincial y a General Alvear

El intendente Omar Félix fue consultado en torno a la situación de la Lucha Antigranizo. El jefe comunal confirmó que San Rafael no se baja, que están disponibles los 1500 millones de pesos, a la vez que le pidió al intendente alvearense, Alejandro Molero que publique las grabaciones de la última reunión que tuvo con los representantes sanrafaelinos.

“Nosotros no le ponemos punto final a nada”, destacó ante la consulta y planteó que “tenemos disponibles $1.500 millones en nuestras cuentas para que el Gobierno Provincial y el Gobierno de Alvear recapaciten, gestionen lo que realmente tienen que poner y podamos llevarlo adelante”, expresó.

El jefe comunal recordó que San Rafael presentó el 6 de septiembre una propuesta de financiamiento.

“No es un capricho nuestro. Fue acordado con todas las entidades de San Rafael y sostenemos que es la única manera en que el Municipio puede participar”, remarcó.

Félix también se refirió a la reunión realizada días atrás en Alvear, de la que participaron el secretario de Hacienda, Sebastián Sáenz, y el diputado provincial Germán Gómez.

Según explicó, durante el encuentro, el intendente Alejandro Molero, habría manifestado que su municipio no contaba con los recursos necesarios para afrontar su participación en la lucha.

Sin embargo, Félix cuestionó posteriores declaraciones públicas del propio Molero, al considerar que no reflejaron lo conversado durante aquella reunión.

“Él les manifestó que no tenía los fondos para hacer la lucha antigranizo. Entonces, realmente no se entiende qué es lo que se quiere, ¿que se pague todo San Rafael?”, planteó y destacó que “es difícil trabajar así sin la plata por adelantado. Ya nos pasó el año pasado que terminaron pagando tarde y mal, financiándose con la plata de los sanrafaelinos”.

En ese contexto, pidió a Molero a hacer públicas las grabaciones del encuentro. “Que ponga a disposición de los medios de comunicación y de todos los habitantes las grabaciones y los audios de cómo fue esa reunión y qué es lo que dijo respecto de la lucha antigranizo”, sostuvo.

Pese a las diferencias, aseguró que su intención es avanzar en una solución conjunta. “No es mi ánimo polemizar. Todo lo que digo es para que podamos llevar adelante tanto la lucha antigranizo como un trabajo integrado en cosas que necesita el sur”, expresó.

El jefe comunal también recordó que fue el Gobierno el que decidió discontinuar la operación provincial de la lucha antigranizo y que, posteriormente, los municipios del sur impulsaron alternativas para sostenerla.

“En dos años, las hectáreas afectadas por granizo fueron aproximadamente 2.000. Queda por demás claro que la lucha es efectiva”, afirmó y recordó que el gobernador Alfredo Cornejo se manifestó públicamente que si se demostraba la efectividad le daría continuidad al sistema.

Finalmente, Félix cuestionó la posibilidad de que las responsabilidades por una eventual falta de cobertura sean trasladadas a los municipios.

“Lo cierto es que no lo quieren hacer y están buscando responsables para el día en que ocurra un fenómeno como este”, manifestó en referencia al gobierno provincial.