El senador y candidato a vicegobernador por el Frente Elegí utilizó la red social del pajarito para realizar una grave denuncia sobre el caso Cacho Garay.

El actual senador provincial y candidato a vicegobernador, Lucas Ilardo, se metió de lleno en la causa que tiene como principal acusado a Cacho Garay por abusos sexuales contra su expareja. El referente del Frente Elegí apuntó directamente contra el gobierno de Roberto Suarez porque entiende que desde el mismo se está cubriendo a la recientemente imputada Sandra Astudillo, quien fue detenida este martes ni bien volvió de sus vacaciones en Cancún, México.

Astudillo, que mediante una maniobra de su abogado defensor logró la prisión domiciliaria bajo una fianza de 1.000.000 de pesos, es empleada de la Legislatura provincial, por lo que el compañero de fórmula de Omar Parisi hizo una fuerte denuncia en sus redes sociales.

“Se acuerdan cuando un loco fue a destrozar una muestra de arte en la UNCuyo? Al otro día estaba foto, nombre, dónde trabajaba, con qué senador. Vieron el caso Cacho Garay? Empleada legislativa dicen. Le borran la cara. No dicen en qué bloque trabaja, y en qué comité es autoridad”, comenzó el hilo de Twitter publicado este martes por el senador y que apunta directamente contra la exreina de la Vendimia de Tunuyán.

Y sigue: “Después dicen que el gobierno no controla los medios. Es tan burdo, pero tan burdo lo que pasa en Mendoza que empezó a parecer normal. No, no es normal”.

Después dicen que el gobierno no controla los medios.

Es tan burdo, pero tan burdo lo que pasa en Mendoza que empezó a parecer normal.

No, no es normal. — Lucas ilardo (@lucasilardo) June 13, 2023

Este miércoles hay expectativa en torno al caso que tiene a Cacho Garay como principal acusado en los casos de abuso sexual contra su expareja, y es porque a las 13, y tras la pericia psíquica, Verónica Macías hablará con la prensa.

«Como abogados de Verónica Macías, informamos que es el deseo de Verónica hablar a la prensa mañana miércoles a las 13 hrs, en el Polo Penal, luego del turno de la pericia psíquica», detallaron en un comunicado los letrados que representan a la mujer, Cristian Vaira Leyton y Agustín Magdalena.

«Estará acompañada por sus abogados, y motiva el dialogo con la prensa, las declaraciones inexactas y deformadas de la realidad del día de hoy de la defensa del Sr. Garay, que lograron confundir lo que realmente sucedió en la audiencia del día de la fecha, la cual solamente pasó a cuarto intermedio, ordenó que se produzca prueba y continuará en otra fecha, para así resolver la jueza», agregaron.