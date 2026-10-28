Lucas, el niño sancarlino que pide ayuda para volver a escuchar, venderá entradas para la Fiesta de la Tradición

El próximo 7 y 8 de noviembre, el departamento de San Carlos vivirá la Fiesta de la Tradición 2026. Evento más que esperado en el que se contará con la presencia de dos grandes artistas de llegada nacional, estamos hablando de Karina la princesita y Chaqueño Palavecino.

Dos espectáculos que han generado muchísima expectativa entre los vecinos del departamento y de toda la región, esperándose que el teatro Neyú Mapú este lleno en ambas oportunidades. Algo que empezó a gestionarse el lunes con la salida a la venta de las entradas.

Pero no solo se podrán comprar por página web, sino que el municipio tuvo un gran gesto con un chico que viene pasándola mal. Se trata de Lucas, quien pasó por NDI contando su historia, un niño de 6 años que sufrió la rotura de su implante auditivo y ahora ha quedado viviendo en el silencio.

Por su historia, buscando darle una mano, la Municipalidad puso a disposición entradas para que Lucas y su familia vendan, teniendo derecho a quedarse con la mitad de la recaudación por cada boleto. Es decir, que por cada entrada que Lucas venda a $20.000, tendrá $10.000 más para ahorrar por su implante.

Si queres ver el show y te gustaría colaborar con este niño al mismo tiempo, podes comunicarte al 2622-254659.

Conoce la historia de Lucas

A principios de octubre comenzó a circular en redes sociales un pedido de colaboración en la comunidad del Valle de Uco, una campaña que surgió para intentar ayudar a que Lucas, un chico de 6 años, pueda volver a escuchar tras que su implante coclear sufriera una rotura que cuesta millones de pesos para solucionarlo y que pueda volver a oír.

Ante esto, desde Diario NDI pudimos hablar con la familia del niño, residentes de La Consulta, San Carlos, y nos comentaron que Lucas sufrió un cuadro de meningitis antes de cumplir su primer año; lo que provocó que gran parte de su audición y que para su segundo año de vida perdiera completamente la capacidad de escuchar.

“Ahí empezó nuestro largo camino como familia para conseguir un implante coclear. Gracias a Dios y al Estado, después de mucho esperar, el implante llegó en abril de 2025. El 9 de abril de ese mismo año lo operaron. Al mes le colocaron el procesador y empezó con todo: terapia fonoaudiológica, terapia de habla y las calibraciones”, comenzó contando su madre Graciela.

Después de años, “¡Por fin podía escuchar! Ya escuchaba algunos sonidos, el ruido de los autos, las vibraciones más fuertes y un poquito la voz de mi mamá y mi papá. Estábamos justo en la calibración donde iba a empezar a escuchar fuerte y claro”, nos contó Lucas.

Pero a mediados de septiembre, mientras se preparaba para ir a una de sus terapias, el niño fue al baño y sin darse cuenta terminó enganchándose con la puerta y el procesador se rompió. “Desde ese día nuestra angustia es muy grande, porque sabemos todo lo que nos costó conseguirlo y sentimos que tenemos que empezar de nuevo”, continúo Graciela.

En ese momento la familia intentó reparar el aparato, pero les confirmaron que la garantía no lo cubría y que este no tenía arreglo. Por lo que tuvieron que empezar a pensar en un nuevo proceso para intentar repararlo, lo que les informaron que iba a costar $5.235.441,80 a lo que debían sumar la batería que tiene un valor de $2.338.203. Sumando más de siete millones y medio de pesos.

“Empezamos a golpear puertas para pedir ayuda y nos dijeron que a Lucas lo ponían en una lista de espera, que podía llegar a fin de año, el año que viene, o cuando el gobierno entregara más implantes a los chicos sin obra social. Pero mi hijo lo necesita AHORA. No puede seguir esperando. Con cada día que pasa sin su procesador, su habla se va perdiendo y todo lo que avanzó con tanto esfuerzo retrocede“, siguió diciendo su madre.