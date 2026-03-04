Lourdes Arrieta se sumó a la polémica y acusó a Petri de usar recursos estatales para “marketing personal”

La diputada nacional por Mendoza, Lourdes Arrieta, volvió a cargar contra el ex ministro de Defensa Luis Petri y se alineó con los cuestionamientos que días atrás había expresado la vicepresidenta Victoria Villarruel.

En declaraciones radiales, la legisladora sostuvo que “de Nilda Garré a la actualidad, el peor ministro de Defensa que hemos tenido es Luis Petri”, y acusó al dirigente mendocino de haber utilizado su paso por la cartera nacional para posicionarse políticamente.

Según Arrieta, Petri “utilizó los recursos del Estado para hacer marketing personal” y para consolidar un alineamiento internacional que, a su entender, no respondió a las prioridades internas del área.

GUAPO, PODEROSO



No me olvido de CITEDEF, del desfinanciamiento a IOSFA, el préstamo al IAF, los obsoletos F-16, el plan platita con el Banco Nación para posicionarte en Mendoza, los sobreprecios por medicamentos oncológicos e insulina, los bajos sueldos y el uso de nuestros… https://t.co/w68BxpXuWg — Lourdes M Arrieta (@lulumicart) March 4, 2026

Entre los puntos más críticos de su análisis, cuestionó la adquisición de los aviones F-16 y el manejo del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA). La diputada habló de un “vaciamiento” de la obra social y señaló que durante su gestión se registraron “los sueldos más bajos de todas las fuerzas”.

Arrieta también respaldó los dichos de Villarruel, quien en declaraciones previas había ironizado sobre el ex ministro y su cercanía con el presidente. “Tiene mucha razón la vicepresidenta porque ambas somos familiares de militares y conocemos el ambiente”, afirmó la legisladora mendocina.

Las declaraciones profundizan las diferencias internas dentro del espacio oficialista y vuelven a poner en el centro del debate la gestión de Defensa durante el paso de Petri por el ministerio. Hasta el momento, el diputado nacional no respondió públicamente a estos nuevos cuestionamientos.