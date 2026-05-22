Los veteranos de Malvinas podrán estacionar gratis en Ciudad

En un acto de reconocimiento histórico, el municipio de la Capital dispuso, mediante la Ordenanza 4.237, la implementación de una Oblea de Libre Estacionamiento válida para todo el ámbito de la Ciudad de Mendoza. Esta medida está destinada a los veteranos de la guerra de Malvinas que residan en la provincia.

La normativa destaca que la iniciativa busca retribuir a quienes “con heroísmo y estoicismo defendieron la Patria y la soberanía del pueblo argentino sobre las Islas Malvinas”.

La oblea permitirá el estacionamiento sin costo en la capital provincial para aquellos excombatientes que lo soliciten y cumplan con una serie de requisitos administrativos establecidos en el Artículo 2º de la mencionada ordenanza.

Requisitos para acceder al beneficio

Los interesados deberán presentar una solicitud formal acompañada de la siguiente documentación:

Acreditación de Identidad y Residencia (DNI): Si el solicitante cuenta con el DNI actualizado que incluye la leyenda “Héroe/Heroína de la Guerra de las Islas Malvinas”, este documento bastará para acreditar su condición de veterano.

En caso de no tener el DNI actualizado con dicha leyenda, se deberá presentar el Certificado de Veterano de Guerra emitido por el Ministerio de Defensa de la Nación.

En todos los casos, el domicilio registrado en el DNI debe corresponder a la Provincia de Mendoza. Licencia de Conducir: Debe estar vigente y haber sido emitida por la autoridad competente. Documentación del Vehículo: Se solicita la presentación de la Cédula de Identificación del Automotor (tarjeta verde). Declaración Jurada de Uso: Los beneficiarios deberán firmar un compromiso para respetar el límite de dos (2) horas máximas en cada uso del estacionamiento, así como los lugares debidamente permitidos para aparcar.

Con esta medida, la Ciudad de Mendoza busca facilitar la movilidad diaria de los héroes de Malvinas en el centro urbano, transformando el reconocimiento institucional en un beneficio práctico y directo.