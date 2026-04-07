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Los vecinos de San Carlos vivieron dos noches inolvidables de música clásica

El departamento de San Carlos recibió la propuesta del Gobierno provincial durante el fin de semana largo pasado

En el marco de la propuesta de Semana Santa “Motivos”, el departamento de San Carlos fue escenario de dos veladas únicas donde la música sinfónica emocionó al público y reafirmó el valor de la cultura como espacio de encuentro.

El sábado 4 y domingo 5 de abril, el Cine Teatro Real de La Consulta recibió a vecinos y visitantes que se acercaron para disfrutar de las presentaciones de la Orquesta Barroca de Mendoza, en dos espectáculos que combinaron música en vivo y proyecciones audiovisuales.

La primera noche estuvo dedicada a “El Señor de los Anillos Sinfónico”, un recorrido por las emblemáticas melodías de la reconocida trilogía cinematográfica, que logró transportar al público a un universo épico a través de su potencia musical.

En tanto, el domingo fue el turno de “Harry Potter Sinfónico”, una propuesta que despertó emoción y nostalgia, acercando a grandes y chicos a la magia de esta icónica saga, con una puesta en escena que integró sonido e imagen de manera envolvente.

Ambos conciertos contaron con una gran convocatoria, destacándose la participación de familias, jóvenes y amantes de la música, quienes acompañaron con entusiasmo cada una de las presentaciones.

Estas actividades formaron parte de la agenda cultural impulsada por la Municipalidad de San Carlos junto al Gobierno de Mendoza, consolidando al departamento como un espacio donde la música, la cultura y la emoción se encuentran.

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