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Los tunuyaninos Maciel Bueno y Bautista Amieva se consagraron campeones sudamericanos de beach vóley

Los jóvenes tunuyaninos siguen dando de que hablar en el deporte local y ahora piensan en competir en Brasil

El pasado domingo 26 de abril, la dupla argentina de beach vóley se consagró campeona de la cuarta etapa del Circuito Sudamericano de Vóley Playa (CSVP); la cual se llevó a cabo en la ciudad de Asunción, capital de Paraguay.

Los oriundos de Tunuyán tuvieron un duro recorrido en los últimos encuentros dentro de Paraguay, y es que tanto en semis como en la final se enfrentaron a grandes duplas que los llevaron a jugar por tie-break por la clasificación.

En la semifinales, Maciel y Bautista se impusieron por 2-1 (21/18, 17/21, 15/9) a la dupla argentina Salema/Lombardo. Mientras que del otro lado, la dupla paraguaya venció por 2-0 a los pares brasileños y se convirtieron en el rival de los tunuyaninos.

De esta manera, Bueno y Amieva se enfrentaron en la gran final contra Giuliano Massare y Gonzalo Melgarejo, a quienes lograron vencer por 2-1 (18/21, 23/21, 15/12). Así los formados en el vóley local gritaron campeones en la cuarta etapa de este Circuito.

Ahora deberán viajar hasta Brasilia para ser parte del Elite 16, donde se enfrentarán a las mejores duplas del país. Contando con participantes de Australia, Austria, República Checa, Canadá, Estonia, Francia, Alemania, España, Estados Unidos y muchos más.

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