Sostienen el deporte «a pulmón» y en la primera fecha del Campeonato de Rural Bike Beltrán lograron llegar en los primeros lugares, la próxima participación será en Tunuyán.

El inicio del Campeonato Provincial -en su décima edición- tuvo lugar el domingo pasado y allí los tunuyaninos lograron llegar: Espinoza en el primer lugar de la categoría Sub. 23 y Méndez en segundo puesto en la categoría Máster A1. En diálogo con Diario NDI expresaron sensaciones de lo vivido hasta ahora y cómo se proyectan.

La zona de Portinari en el Manzano Histórico, será el lugar para el desarrollo de la segunda fecha del Rural Bike programada para el 11 de abril. La competencia se compone de cuatro fechas las cuales brindan puntos a los competidores y propone transitar senderos con bastantes dificultades, óptimos para el deporte.

“Logre quedarme con el primer puesto llegando con unos de los mejores ciclista del MTB -Hugo Pernini- así que estoy feliz por poder superarme así y sacándole 8 minutos al segundo corredor de mi categoría (Sub 23)” , relató el joven Daniel Espinoza (18).

“Fue mi primera carrera en sub 23, fue muy lindo debutar por más que los nervios me invadían un poco, pero puede enfocarme en lo que quería y salí a buscar lo que siempre me propongo en todas las carreras que es disfrutar y encontrarme un poco con mi corazón que eso el que siempre me lleva” expresó el joven ciclista.

“Empecé en 2018 con el Campeonato donde se armó en 8 fechas, por acumulación de puntos y por estar entre los primeros 5 gané el campeonato de ese año. Por ganar ahí me pasaron a la categoría Elite donde corrí tres carreras donde me ubiqué en los primeros 5 en dos y en la tercera entre los 10” rememoró Eduardo Méndez (30) que viene con muy buenas presentaciones en la disciplina.

Podio de Méndez

Podio de Espinoza.

Autogestionar el deporte

Los corredores expresaron que el sostenimiento de esta actividad es algo que sale exclusivamente de los bolsillos de los mismos. No obstante, desde una agrupación de ciclista de Vista Flores se les apoya con aportes mínimos por lo que existe la posibilidad de auspiciar en incentivar a los deportistas desde ámbitos económicos del departamento.

Siempre entre los primeros competidores, haciendo podio y quedándose con generales, Eduardo expresa lo que cuesta sostenerse: “esto es a pulmón, ahora en la Muni de Tunuyán me han estado aportando con combustible o pago de inscripción […] tengo 12 horas de trabajo con dos días de permiso para retirarme dos horas antes para entrenar”.

“La verdad le pongo ganas y sacrificio para estar donde estoy […] Daniel (Espinoza) tiene muchísimo futuro, es un pibe que está muy bien y estaría bueno que apuesten un poco más al Mountain Bike, pero veo que está apagado. Es más nuevo que el ciclismo de ruta pero el esfuerzo es el mismo” remarcó.

Este Campeonato de Rural Bike que comenzó, es la antesala de preparación para la vuelta de Mendoza en MTB que se desarrollará los días: 22, 23, y 24 de mayo.