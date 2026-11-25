La Ciudad de Mendoza invita a participar de una visita guiada por los Tribunales Federales, una actividad gratuita que busca acercar a mendocinos y visitantes al patrimonio histórico y arquitectónico de la provincia.

La iniciativa forma parte del Programa Ciudad Patrimonial y se realiza con la colaboración de la Cámara Federal de Apelaciones. El recorrido tendrá lugar este jueves 26 de noviembre, a las 17, y permitirá conocer desde adentro uno de los edificios institucionales más representativos del Barrio Cívico.

Durante la visita, guías especializados brindarán información sobre la historia del inmueble, sus características arquitectónicas y el significado de su diseño. También se abordará su integración en el trazado urbano del Barrio Cívico y la importancia que tiene dentro de la identidad institucional de Mendoza.

La actividad busca poner en valor el patrimonio tangible e intangible de la provincia y generar nuevas oportunidades para que la comunidad conozca espacios vinculados con su historia y su vida cívica.

Cómo participar de la visita guiada

El recorrido se realizará el jueves 26 de noviembre a las 17. El punto de encuentro será la explanada de los Tribunales Federales, ubicada en España 483, Ciudad de Mendoza.

La participación será gratuita, pero es necesario obtener previamente la entrada sin costo a través de EntradaWeb.