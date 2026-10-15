Los tres intendentes del Valle de Uco acordaron con la Provincia capacitar a empleados municipales en inteligencia artificial

Los tres intendentes del Valle de Uco, Alejandro Morillas (San Carlos), Emir Andraos (Tunuyán) y Gustavo Aguilera (Tupungato), participaron este jueves de la firma de un convenio con el Gobierno de Mendoza para fortalecer la capacitación y profesionalización de los trabajadores municipales. La iniciativa contempla formación en inteligencia artificial, especializaciones en Administración Pública y programas de terminalidad educativa.

El acuerdo fue encabezado por el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, junto con representantes de 14 municipios de la provincia. El objetivo es incorporar nuevas herramientas de trabajo, actualizar los conocimientos de los agentes públicos y mejorar los servicios que reciben los vecinos.

La propuesta se desarrollará a través del Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP), en articulación con las comunas, que podrán acceder a distintas instancias de formación y certificación.

La participación de los tres jefes comunales del Valle de Uco permitirá que los trabajadores de San Carlos, Tunuyán y Tupungato formen parte de esta iniciativa provincial, orientada a modernizar las administraciones municipales y acompañar los cambios tecnológicos.

Morillas, Andraos y Aguilera apuestan a la capacitación municipal

La firma del convenio reunió a intendentes de diferentes espacios políticos que coincidieron en la necesidad de fortalecer las capacidades de los empleados públicos frente a las nuevas demandas de la gestión municipal.

En representación del Valle de Uco estuvieron Alejandro Morillas, Emir Andraos y Gustavo Aguilera, quienes formalizaron la adhesión de sus respectivos departamentos al programa de capacitación.

Durante el encuentro, Andraos destacó la importancia de incorporar conocimientos vinculados con la era digital, especialmente ante la necesidad de agilizar los procedimientos administrativos y mejorar las respuestas del Estado a los ciudadanos.

El intendente de Tunuyán consideró oportuna la implementación de estas herramientas, teniendo en cuenta las transformaciones tecnológicas y los desafíos que enfrentan actualmente los municipios.

Por su parte, la participación de Morillas y Aguilera permitirá extender las propuestas formativas a los trabajadores de San Carlos y Tupungato, respectivamente.

Qué capacitaciones podrán realizar los empleados municipales del Valle de Uco

El acuerdo contempla distintas líneas de formación destinadas a fortalecer el desempeño de los trabajadores públicos.

Entre las principales propuestas se encuentran:

Terminalidad educativa: oportunidades para que los empleados municipales puedan completar sus estudios.

Especializaciones en Administración Pública: formación orientada a mejorar los conocimientos y las capacidades de gestión.

Capacitación continua: cursos de actualización con certificación del IPAP.

Operador de Inteligencia Artificial: formación para incorporar herramientas tecnológicas a las tareas administrativas.

Formación de capacitadores: preparación de personal que pueda desarrollar nuevas instancias educativas dentro de los municipios.

Uno de los aspectos centrales será la incorporación del trayecto de Operador de Inteligencia Artificial, mediante la plataforma Mendoza Aumentada, para la cual la Dirección General de Escuelas pondrá a disposición licencias de uso.

La propuesta busca que los trabajadores puedan familiarizarse con herramientas digitales que contribuyan a modernizar procedimientos y fortalecer sus capacidades laborales.

Mendoza busca capacitar a 10 mil personas en inteligencia artificial

Durante la presentación, el ministro Tadeo García Zalazar explicó que el Gobierno provincial trabaja en la ampliación de las propuestas educativas del IPAP y en su articulación con el Portal Educativo.

En ese marco, anunció que la Provincia tiene como objetivo capacitar a unas 10.000 personas entre octubre de 2026 y octubre de 2027 mediante cursos relacionados con el uso de herramientas de inteligencia artificial.

El funcionario también destacó el desarrollo de Mendoza Aumentada, una plataforma educativa que incorpora inteligencia artificial y que recibió el Premio Sadosky 2026 en la categoría Innovación en la Formación de Talento.

La intención es extender el alcance de estas herramientas más allá del ámbito escolar y facilitar su incorporación a diferentes espacios laborales, entre ellos las administraciones municipales.

Cornejo destacó la necesidad de profesionalizar el Estado municipal

Durante la firma del convenio, Alfredo Cornejo sostuvo que los municipios han incrementado sus responsabilidades y que, por ese motivo, resulta necesario contar con trabajadores preparados para responder a nuevas demandas.

La modernización del Estado también empieza por formar a quienes trabajan todos los días para los mendocinos.



Firmamos un convenio con los municipios para fortalecer la capacitación de sus agentes públicos, mejorar la gestión y sumar herramientas de inteligencia artificial que… pic.twitter.com/fe18zc3VEL — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) October 15, 2026

El gobernador consideró que las administraciones locales cumplen un papel cada vez más importante en la atención de las necesidades de los ciudadanos, por lo que la formación del personal constituye una herramienta para mejorar la calidad de los servicios públicos.