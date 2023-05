El actor Rodrigo Casavalle, presenta su consagrado stand up comics, este viernes 19 de mayo, en una función bajo el sello del humor.

“Monólogos Heroicos” es mi primer unipersonal y no deja de darme satisfacciones, hago funciones por casi todas las provincias, y tuve la suerte de llevarlo a Uruguay y a Chile. Funciona maravillosamente bien en todos lados y creo que el éxito radica en encontrarnos con estos superhéroes que conocemos todos de cómics, películas, pero en este caso muy fuera de contexto. Los superhéroes suben al escenario a hacer stand up, totalmente humanizados y argentinizados y con muy pocas posibilidades de que salven al mundo”, dice con su clásico humor Rodrigo Casavalle. El actor se encuentra feliz por el éxito que es su creación “Monólogos Heroicos”, y que este viernes 19 de mayo a las 21h se presenta en el Teatro Independencia. Las entradas ya están a la venta a través de entradaweb y en boletería de miércoles a domingo de 18 a 21h.

“Monólogos Heroicos” es una propuesta artística en la que los personajes más populares del universo del cómic, dejan de lado sus superpoderes para hacer stand up. Casavalle a través de distintos personajes, contará al público la verdad sobre la relación tóxica de Batman y Robin; Superman y la cantidad real de ropa interior que tiene; Spiderman y la estafa del telar de la abundancia. Flash y su negocio de importación de cosas de Paraguay; Mickey y su lucha por sus aportes jubilatorios. Todo esto hace de Monólogos Heroicos, un espectáculo en el que, sin sacarse sus trajes, estos superhéroes muestran su lado B, su verdadera personalidad, descubriendo sus secretos más preciados.

“Los personajes que interpreto, aparecieron para salvar una necesidad propia de hacer stand up. Para escapar del formato tradicional, se me ocurrió que los stundaperos sean personajes interpretados por mí y de esta forma apareció una fusión entre el stand up y el teatro que me gusta y disfruto muchísimo. El primer personaje que puse en escena fue Mickey, que no es un superhéroe, pero sí uno más que popular, a él hace más de 10 años que lo interpreto con mi sello. Luego llegaron los superhéroes, que surgieron en una entrega de los Premios Zero en el 2017. Y fue justamente en el Teatro Independencia fue su debut, por lo tanto vuelve a su primer escenario. Después, desarrollé más los monólogos de cada uno y se convirtieron en lo que hoy es Monólogos Heroicos, cuenta Rodrigo Casavalle.

Acerca de Rodrigo Casavalle

El artista se dedica a la actuación desde hace 15 años. Considera a la comedia como parte fundamental de la vida, trabajar en este oficio le permitió formarse profesionalmente en teatro, cine, publicidad y TV, no sólo desde la actuación sino también como guionista y director.

Rodrigo ha actuado en “El show del mago roque” (2020); “Y como si esto fuera poco” (2016 a 2020); “Pequeños círculos” (2017/2018); “Recalculando el rumbo” (2017/2018); “Fiesta de la vendimia de Godoy Cruz “teatro de las mil vidas” (2017); “Improvisaciones mínimas” (2016/2017); “Perdón flaco y los colgados del bigote” (2013 a 2016); “Contrainteligencia” (2012 a 2014); “Inodoro Pereyra y sus días” (2011/2012). Participó en la película “Los ojos llorosos”, en tv en “Mercado central”; y “Masterclass” serie ficción. Su trabajo más reciente, una serie web que escribió y protagonizó en cuarentena “Un tiempito”. Recientemente hizo temporada teatral con “Todo” en el teatro Quintanilla, como parte del gran elenco que tuvo la obra. Propuesta dirigida por Ariel Blasco y surgida en el marco de la comedia municipal de la Ciudad de Mendoza. Además, gira por todo el país con su éxito de taquillas, “Monólogos Heroicos”.

FICHA TÉCNICA

Día: viernes 19 de mayo – a las 21.

Lugar: Teatro Independencia.

Entradas: $2000

Venta: entradaweb o en boletería del teatro de miércoles a domingo 18 a 21.