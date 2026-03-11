Los senadores nacionales cobrarán cerca de $11 millones de pesos desde abril

A partir de abril, los senadores nacionales pasarán a cobrar alrededor de $11 millones brutos por mes, luego de que se aplique el aumento salarial acordado para los trabajadores del Congreso de la Nación (cuyos sueldos determinan el valor de las dietas legislativas).

Entre quienes percibirán ese incremento se encuentran los representantes de Mendoza en la Cámara alta: Anabel Fernández Sagasti, Mariana Juri y Rodolfo Suárez, quienes verán reflejada la actualización salarial cuando impacte la última etapa del acuerdo paritario firmado esta semana.

El entendimiento fue rubricado por Agustín Giustiniani (secretario parlamentario del Senado) y Alejandro Fitzgerald (secretario administrativo) junto a Norberto Di Próspero (secretario general de la Asociación del Personal Legislativo). El acuerdo establece un aumento acumulado del 9,4% que terminará de aplicarse en abril.

Cómo se aplicará el aumento

Según el esquema definido en la paritaria, el incremento se distribuirá en varios tramos escalonados:

2% retroactivo a diciembre del año pasado

2,2% acumulativo desde el 1 de enero

2% correspondiente a febrero

1,7% para marzo

1,5% adicional a partir de abril

Ese aumento impactará directamente en el valor de los módulos salariales del Congreso, lo que automáticamente eleva las dietas de los senadores, ya que están atadas a ese sistema de cálculo.

Actualmente, los legisladores perciben alrededor de $10,2 millones brutos mensuales. Ese ingreso se compone de 2.500 módulos correspondientes al salario base, más 1.000 módulos por gastos de representación y otros 500 por desarraigo, lo que suma un total de 4.000 módulos que ahora se actualizarán con el nuevo acuerdo.

Una suba que generó tensiones políticas

El aumento de las dietas de los senadores ya había provocado fuertes tensiones dentro del Gobierno nacional, especialmente entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien además preside el Senado.

Desde la Casa Rosada cuestionaron que no se frenara el incremento, al considerarlo “un privilegio de la casta política”, en medio del ajuste impulsado por el Ejecutivo.

Durante el año pasado las dietas habían comenzado congeladas, pero ese congelamiento venció a fines de marzo y posteriormente los senadores recibieron un aumento del 4% cuando los empleados legislativos acordaron esa misma suba.

En ese momento, Villarruel había planteado mantener congelados los salarios de los senadores, aunque su propuesta fue rechazada por la mayoría de los jefes de bloque en la reunión de Labor Parlamentaria, lo que permitió que las dietas volvieran a actualizarse junto con los sueldos del personal del Congreso.