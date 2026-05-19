Los salarios volvieron a perder contra la inflación

Según indicó este lunes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), durante el mes de marzo los salarios volvieron a perder frente a la inflación. Según el informe publicado, los ingresos crecieron un 3,4% mientras que el Índice General de Precios (IPC) se situó en 3,6%. Cabe recordar que la inflación de marzo fue la más alta del último año.

En paralelo, las estadísticas también reflejan que los salarios crecieron por debajo del IPC acumulado durante el primer trimestre de 2026. En esa línea, los salarios crecieron 8,6%, mientras que la inflación para ese periodo fue del 9,4%.

Pese a perder contra el IPC, el informe remarca que se trató del ajuste salarial mensual más alto de los últimos 11 meses. La última vez que el índice había mostrado una variación similar fue en abril de 2025.

“En marzo el índice de salarios acumuló una suba de 8,6% respecto de diciembre, debido a aumentos de 5,9% en el sector privado registrado, 9,4% en el sector público y 14,3% en el sector privado no registrado”, detalla el documento difundido por el Indec.

Los datos también expusieron diferencias entre los distintos sectores laborales: mientras los salarios registrados crecieron un 3% mensual y acumularon un 28% interanual, los ingresos del sector no registrado avanzaron un 4,7% en marzo y alcanzaron un incremento interanual del 74,4%.

Además, el sector público mostró una suba mensual del 5%, ubicándose por encima del promedio general. En el acumulado del primer trimestre, los salarios estatales crecieron 9,4% y registraron un avance interanual del 29,6%.