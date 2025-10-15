Los rugbiers mendocinos acusados de abuso sexual en Chile apelarán su extradición y el caso llegará a la Corte Suprema de Justicia de la Nación

El martes, la situación judicial de los rugbiers mendocinos Matías Morales (27) y Enzo Falaschi (30) se agravó cuando el juez federal Leopoldo Rago Gallo aceptó el pedido de extradición formulado por la Justicia chilena en el marco de la causa por abuso sexual denunciado por una joven jugadora de hockey.

La resolución fue dictada tras una larga audiencia en los tribunales federales de avenida España de la Ciudad de Mendoza. Este nuevo revés judicial para Morales y Falaschi se suma a la negativa a los pedidos de excarcelación y arresto domiciliario presentados semanas atrás.

Cabe recordar que desde el 3 de septiembre, los rugbiers permanecen detenidos por pedido de la Justicia chilena. Si bien al principio fueron recluidos en el Centro de Detención Judicial de Mendoza (U-32), luego los trasladaron al Complejo Penitenciario N° 6 de Cacheuta.

Pese al fallo del juez Leopoldo Rago Gallo, las defensas anticiparon que apelarán la decisión ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El argumento que esgrimirán es que “no están dadas las condiciones para que los deportistas sean trasladados a Chile” debido a cuestiones inherentes a la seguridad de los imputados como por la falta de precisiones sobre el proceso judicial que se llevará adelante en Chile.

Los abogados de los rugbiers aseguran que Morales y Falaschi recibieron amenazas a través de redes sociales, lo que, a su entender, compromete su integridad si fueran alojados en una cárcel chilena. También solicitaron que la Justicia trasandina informe cuántos días permanecerían privados de libertad y bajo qué medidas de protección.

Además, remarcaron que Morales es padre de una menor de edad, por lo que su extradición “vulneraría los derechos de la niña” al impedir el contacto directo con su progenitor.

Las defensas tienen previsto presentar formalmente el recurso de apelación en los próximos días. Mientras tanto, el lunes se realizará una nueva audiencia donde insistirán con el pedido de prisión domiciliaria, medida que ya fue rechazada por Rago Gallo el pasado 24 de septiembre y que ahora deberá resolver la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza.

En paralelo, trascendió que el juez Rago Gallo remitió un oficio al Cuarto Juzgado de Santiago de Chile para que Morales y Falaschi puedan declarar de forma virtual.

El hecho que derivó en la denuncia

La causa se originó en agosto de 2024, cuando Morales y Falaschi integraban el plantel del centenario club chileno con el que disputaban el torneo de Primera Nacional TOP 10. Según la denuncia, tras una salida nocturna con compañeros y jugadoras de hockey, dos de las deportistas se dirigieron junto a los acusados a un departamento en Vitacura, donde habría ocurrido el abuso sexual.

Los rugbiers, por su parte, sostienen que las relaciones fueron consentidas, una versión que deberá ser probada ante la Justicia chilena, que ordenó sus detenciones a principios de septiembre.