Los resultados de la fecha 6 y los 8 clasificados de Valle de Uco

Pasó la última fecha de las zonas , repasamos los resultados y los ochos clasificados

La zona de San Carlos a primera hora Tres Esquinas vapuleó a Dardaes y clasificó mientras que a segunda hora Independiente igualó con San Carlos y ambos clasificaron.

RESULTADOS:

DARDAES 2 – 6 TRES ESQUINAS , INDEPENDIENTE 2 – 2 SAN CARLOS

POSICIONES

San Carlos (c) 13 Tres Esquinas (c) 11 Independiente (c) 9 Dardaes ( eliminado) 0

Por la zona de Tunuyán el Sport club igualó con Escorihuela y El Zampal con Aeroclub terminaron de la misma manera

RESULTADOS:

TUNUYÁN SPORT CLUB 0 – 0 ESCORIHUELA, EL ZAMPAL 1 – 1 AEROCLUB

POSICIONES

Tunuyán Sport club (c) 12 El Zampal (c) 9 Aeroclub ( eliminado) 6 Escorihuela ( eliminado) 3

zona de Tupungato : El Fuerte de local se impuso a San José y el Cordón del Plata y Pareditas se repartieron puntos

RESULTADOS

EL FUERTE 3 – 2 SAN JOSÉ, PAREDITAS 1 – 1 CORDÓN DEL PLATA

POSICIONES

Cordón del Plata (c) * 10 Pareditas ( c) 10 El Fuerte ( c) 10 San José * ( eliminado) 1

Los ocho clasificados San Carlos, Cordón del Plata, Tunuyán Sport club, Tres Esquinas, El Fuerte, El Zampal, Pareditas,Independiente.

La Forma de disputa será de la siguiente manera

1 vs 8, 2 vs 7, 3 vs 6, 4 vs 5 los primeros cuartos mejores clasificados tienen la ventaja de elegir canchas y también deportiva . Entre semana saldrá oficialmente

Fotos gentileza de última palabra

Dejanos Tu comentario