Se definió el calendario del año próximo y quedó establecido que se llevarán a cabo en nuestro país seis test-matches. Mendoza será sede el 13 de agosto, cuando el seleccionado nacional se enfrente con Australia, en el Malvinas Argentinas.

La Unión Argentina de Rugby confirmó que en 2022 Los Pumas jugarán nuevamente en la Argentina, luego de casi tres años. Para el calendario del año próximo, se llevarán a cabo en nuestro país seis test-matches, de los doce que conforman la temporada internacional.

Cuando Los Pumas vuelvan a ser anfitriones, habrán transcurrido casi tres años (1.056 días exactamente) de la última vez que el seleccionado nacional actuó como local.

En nuestra provincia, Los Pumas se presentaron por última vez el 25 de agosto de 2018, por la segunda fecha del Rugby Championship. El equipo argentino, liderado por Mario Ledesma, triunfó contra Sudáfrica en el Malvinas Argentinas, con una puntuación final de 32 a 19.

Dentro del calendario 2022 de la UAR, el 13 de agosto el Argentina enfrentará a Australia en el estadio Malvinas Argentinas por la 2º fecha del Rugby Championship 2022, luego de 4 años.

Sobre este reencuentro con el público cuyano, el presidente de la Unión Argentina de Rugby, Marcelo Rodríguez, manifestó: “Es una enorme alegría poder confirmar que Los Pumas van a volver a jugar en Mendoza y nada menos, que ante el poderoso equipo de Australia. Mendoza es una provincia que nos recibe muy bien; es un lugar donde nos sentimos como en nuestros propios clubes y además, el seleccionado nacional tiene muy buenos recuerdos de triunfos importantes que ha conseguido en el Estadio Malvinas Argentinas. Esperemos que esos antecedentes victoriosos se puedan repetir y que todos disfrutemos de lo que, no tengo dudas, será una verdadera fiesta del rugby argentino”.

De este modo, Mendoza continúa siendo sede de grandes eventos, convertida en los últimos años en una de las plazas favoritas para el desarrollo de espectáculos masivos. Lo cual no solo es bueno para el ámbito deportivo, sino también para el turismo de la Provincia, ya que motoriza nuestro comercio y hotelería.

El último compromiso de Los Pumas en nuestro país fue ante Sudáfrica, el 10 de agosto de 2019, en la ciudad de Salta. El tan esperado reencuentro con el público argentino se producirá el 2 de julio de 2022, cuando en la primera función de la “ventana de julio”, Los Pumas reciban a Escocia, en el Estadio 23 de Agosto, de San Salvador de Jujuy.

El calendario internacional 2022 se inaugurará con tres compromisos frente al seleccionado escocés y luego, entre el 6 de agosto y el 17 de setiembre, se disputarán tres encuentros por el Rugby Championship (el certamen finaliza el 24 de setiembre visitando Sudáfrica).

Hasta el momento están confirmadas cinco de las sedes de los encuentros en nuestro país (resta definir dónde será el tercer choque con los escoceses); Los Pumas se presentarán en Jujuy, Salta, San Juan, Mendoza y Buenos Aires, todos escenarios en los que el seleccionado argentino ya tiene antecedentes.

El programa de partidos de 2022 para Los Pumas como locales es el siguiente:

Ventana de julio:

2 de julio Los Pumas vs Escocia en Jujuy (Estadio 23 de Agosto)

9 de julio Los Pumas vs Escocia en Salta (Estadio Padre E. Martearena)

16 de julio Los Pumas vs Escocia sede por confirmar

Rugby Championship

6 de agosto Los Pumas vs Australia en San Juan (Estadio del Bicentenario)

13 de agosto Los Pumas vs Australia en Mendoza (Estadio Malvinas Argentinas)

17 de setiembre Los Pumas vs Sudáfrica en Buenos Aires (en Vélez)

“Nos provoca una enorme alegría saber que vamos a volver a jugar en la Argentina. Lo estábamos necesitando, porque nos da una motivación especial, diferente. Jugar sintiendo el apoyo y el afecto del público, nos da un plus impresionante. Venimos de tiempos muy difíciles, de tener que estar aislados en burbujas sanitarias, lejos de los afectos y con un

contexto completamente diferente para el equipo; por eso esperamos con mucha expectativa este reencuentro, y como siempre, vamos a prepararnos para dar lo mejor”, comentó el head coach de Los Pumas, Mario Ledesma, tras la confirmación de la serie de compromisos que aparecen en futuro inmediato del equipo argentino.

El capitán de Los Pumas, Julián Montoya, también compartió sus sensaciones sobre la confirmación del calendario 2022 y el hecho de volver a ser locales: “La verdad, estamos muy contentos con la noticia de que vamos a volver a jugar en la Argentina. Es una alegría muy grande para todos nosotros, como equipo y como seleccionado, tener de nuevo la oportunidad de jugar con nuestra gente en las tribunas y especialmente

después de lo que fueron estos últimos años. Pero no podemos quedarnos en los que pasó; tenenmos que mirar para adelante y el hecho de saber de que tenemos seis patidos en la Argentina nos llena de ilusión y de alegría.

“Estamos con muchas ganas de representar a Los Pumas en nuestro país -agregó el hooker- y les puedo asegurar que vamos a dar lo mejor de nosotros para representar al país de la mejor manera. También, es muy bueno que el calendario tenga partidos en varias provincias; es espectacular jugar en distintos puntos del país, porque eso nos a va

permitir estar cerca de la gente en todos lados. Por todo esto, es que esperamos con muchas ganas, ilusiones y con grandes expectativas el momento de volver a jugar en nuestro país”, manifestó el hooker que lleva 75 test-matches con la camiseta nacional y que en su carrera, enfrentó en 4 oportunidades a Escocia, 12 a Australia y 11 a Sudáfrica, los tres rivales a los que el conjunto nacional recibirá en 2022.

Antecedentes de Los Pumas en Mendoza:

Partidos: 7

Triunfos: 3

Empates: 1

Derrotas: 3

25/08/2018 Los Pumas 32 vs Sudáfrica 19 – Rugby Championship

07/10/2017 Los Pumas 20 vs Australia 37 – Rugby Championship

25/07/2015 Los Pumas 9 vs Australia 34 – Rugby Championship

04/10/2014 Los Pumas 21 vs Australia 17 – Rugby Championship

24/08/2013 Los Pumas 17 vs Sudáfrica 22 – Rugby Championship

25/08/2012 Los Pumas 16 vs Sudáfrica 16 – Rugby Championship

09/06/2007 Los Pumas 24 vs Italia 6