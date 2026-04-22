Search
Instagram Facebook Twitter
marcelo-dagostinojpg
fuerte denuncia

Los privilegios judiciales de D’Agostino colmaron la paciencia: “Debería estar detenido”

La abogada defensora de la denunciante de Marcelo D'Agostino, ex subsecretario de Justicia, se hartó de los privilegios judiciales que tiene y aseguró que, de acuerdo a la ley, debería estar preso.

La abogada María Elena Quintero criticó el avance de la investigación por abuso sexual y violencia de género contra el ex subsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino, y advirtió sobre presuntas dilaciones en el expediente. A más de dos semanas de conocida la denuncia de su clienta, ex pareja del funcionario, sostuvo que aún no hay definiciones procesales clave y señaló demoras en la adopción de medidas iniciales.

“Ya deberíamos estar viendo medidas de coerción o no, otro tipo de situación procesal”, afirmó la letrada en una entrevista radial, donde remarcó la falta de avances concretos en la causa.

Quintero detalló que la denunciante ratificó su presentación en una audiencia que se extendió por casi siete horas, instancia en la que además aportó nuevos elementos. “Ratificó todo y más, con mayores datos y precisión”, indicó. No obstante, cuestionó la duración de la declaración: “Humanamente es muy difícil sostener una audiencia de esta magnitud”, señaló.

Según su planteo, el proceso se inició con decisiones que habrían favorecido al acusado por sobre la víctima, particularmente en lo referido a las medidas de resguardo y la evaluación del riesgo.

En cuanto a la situación procesal de D’Agostino, la abogada consideró que debería estar detenido de acuerdo con la normativa vigente. En ese sentido, citó el artículo 293, al sostener que la pena prevista no sería de ejecución condicional y que existiría riesgo para la denunciante. “El artículo es claro en que este señor debería estar detenido”, afirmó.

Además, cuestionó la estrategia de la defensa, que planteó la inconstitucionalidad de esa disposición. “No puede ser que quien armó esa norma pida la inconstitucionalidad”, expresó.

Por último, Quintero señaló que la denuncia incluye la existencia de material sensible y presuntas presiones psicológicas hacia la víctima. En ese marco, también criticó que en los procedimientos iniciales no se hayan secuestrado dispositivos electrónicos ni armas de fuego pertenecientes al ex funcionario, medidas que, según indicó, podrían haber resultado relevantes para la investigación.

ETIQUETAS:

detenidoDenunciaJusticiaaudienciaabogadaviolencia de géneroAbuso Sexual

+ Noticias

ATENCIÓN

ANSES: cómo será el calendario de pagos de mayo 2026 para jubilados y pensionados

Por: Violeta Díaz Costa

jura en capital

El Concejo Deliberante de Ciudad ya tiene nuevas caras: cómo queda el reparto de poder

Por: Redacción NDI

fuerte denuncia

Los privilegios judiciales de D’Agostino colmaron la paciencia: “Debería estar detenido”

Por: Redacción NDI

reunión minera

Cornejo recibió a un importante organismo para hablar sobre minería

Por: Ana San Martin

caída

El consumo de carne se desplomó 30% en Mendoza y el sector lanza una advertencia clave

Por: Redacción NDI

respuesta al delito

Drones en el Valle de Uco: cómo es la nueva base que cambiará la seguridad en toda la región

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter