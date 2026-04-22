Los privilegios judiciales de D’Agostino colmaron la paciencia: “Debería estar detenido”

La abogada María Elena Quintero criticó el avance de la investigación por abuso sexual y violencia de género contra el ex subsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino, y advirtió sobre presuntas dilaciones en el expediente. A más de dos semanas de conocida la denuncia de su clienta, ex pareja del funcionario, sostuvo que aún no hay definiciones procesales clave y señaló demoras en la adopción de medidas iniciales.

“Ya deberíamos estar viendo medidas de coerción o no, otro tipo de situación procesal”, afirmó la letrada en una entrevista radial, donde remarcó la falta de avances concretos en la causa.

Quintero detalló que la denunciante ratificó su presentación en una audiencia que se extendió por casi siete horas, instancia en la que además aportó nuevos elementos. “Ratificó todo y más, con mayores datos y precisión”, indicó. No obstante, cuestionó la duración de la declaración: “Humanamente es muy difícil sostener una audiencia de esta magnitud”, señaló.

Según su planteo, el proceso se inició con decisiones que habrían favorecido al acusado por sobre la víctima, particularmente en lo referido a las medidas de resguardo y la evaluación del riesgo.

En cuanto a la situación procesal de D’Agostino, la abogada consideró que debería estar detenido de acuerdo con la normativa vigente. En ese sentido, citó el artículo 293, al sostener que la pena prevista no sería de ejecución condicional y que existiría riesgo para la denunciante. “El artículo es claro en que este señor debería estar detenido”, afirmó.

Además, cuestionó la estrategia de la defensa, que planteó la inconstitucionalidad de esa disposición. “No puede ser que quien armó esa norma pida la inconstitucionalidad”, expresó.

Por último, Quintero señaló que la denuncia incluye la existencia de material sensible y presuntas presiones psicológicas hacia la víctima. En ese marco, también criticó que en los procedimientos iniciales no se hayan secuestrado dispositivos electrónicos ni armas de fuego pertenecientes al ex funcionario, medidas que, según indicó, podrían haber resultado relevantes para la investigación.