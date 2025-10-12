Los pibes sueñan: Argentina venció a México y clasificó a semifinales del Mundial sub-20

Que pase el que sigue. La Selección argentina sub 20 venció a su par de México por 2 a 0, en un encuentro correspondiente a la llave de cuartos de final del Mundial sub-20 de Chile, el cual se llevó a cabo este sábado en el estadio Nacional Julio Martinez Pradanos, en Santiago de Chile.

Tal como ha hecho a lo largo del torneo, el equipo dirigido por Diego Placente buscó de entrada marcar diferencias para luego poder manejar los tiempos del partido. Fue así que, a los 9′ pudo adelantarse en el marcador cuando Maher Carrizo capturó un largo rebote del arquero mexicano tras un remate de Alejo Sarco.

Con el 1 a 0 a favor, Argentina -sin meterse demasiado atrás- se abroqueló para cortarle los circuitos de juego a México. La búsqueda de los chicos argentinos era clara: cortar y salir rápido de contragolpe.

Con este panorama, el conjunto mexicano se hizo dueño de la pelota, pero nunca pudo traducir esa tenencia en situaciones claras de gol. Con el correr de los minutos, el partido se fue haciendo cada vez más friccionado.

Ya en el complemento, el panorama no se modificó: México teniendo la pelota, y Argentina agazapada esperando una ocasión para ampliar la ventaja.

Ese contragolpe que tan pacientemente esperó la Albiceleste llegó a los 56′, cuando el defensor Juan Villalba rompió líneas con una salida limpia desde el fondo para luego asistir a Mateo Silvetti, quien definió de gran manera ante el arquero rival para poner el 2 a 0. Cabe destacar que ambos jugadores habían ingresado al inicio del segundo tiempo desde el banco de suplentes. Como tantas veces a lo largo del torneo, el recambio le respondió a Diego Placente.

A medida que se acercaba el final del partido, la defensa mexicana comenzó a quedar más expuesta a las réplicas albicelestes.

Sobre el final del partido, una entrada de Silvetti sobre Gilberto Mora provocó un tumulto, del cual resultó expulsado Diego Ochoa, luego de que Diego Placente pida la revisión del VAR.

En los instantes finales, México -que había perdido completamente la compostura- sufrió una nueva expulsión vía VAR: en esta ocasión, en la última jugada del partido, quien recibió la tarjeta roja fue el delantero Tahiel Jiménez.

Dentro del buen partido que tuvo Argentina, la mala noticia fue la amonestación de una de sus figuras: Maher Carrizo recibió la segunda amarilla en el torneo y se perderá la semifinal.

Con la victoria consumada, la Albiceleste clasificó a semifinales, donde deberá enfrentar a Colombia. El encuentro se llevará a cabo el próximo miércoles, desde las 20 horas. Cabe recordar que la última vez que Argentina jugó la instancia de semifinales en un Mundial sub 20 fue en Canadá 2007, edición en la que se consagró campeón de la mano del Kun Agüero.