Los Palmeras llegan a la provincia, la banda argentina más convocante del momento celebra 50 años de espectáculos y sumó a Mendoza en la Ruta del Oro – tal cual han denominado a la gira- y anunciaron un mega show en el Parque de la Niñez en el departamento de Las Heras.

La cita es el próximo viernes 18 de febrero y, según se anunció, en la previa habrá varias bandas invitadas entre las que se destacan Los Tequilas.

Datos a tener en cuenta



1 – Recorrido de Colectivos. Desde cada departamento una empresa de trasportes conocida en toda la provincia ha organizado la salida de colectivos ida y vuelta, a fin de ofrecerles a quienes quieran asistir la ventaja de contar con un servicio de esta envergadura. A la hora de adquirir las entradas se puede consultar o en la boletería de la empresa en cada departamento.

2- las entradas se pueden adquirir en Ticketek (en la plataforma se anuncian dos espectáculos en Mendoza: Circo Servían y Los Palmeras).

3- Entradas generales: El valor de las entradas tendrá un único valor de 1.500 pesos.

4- Quienes ya compraron las entradas – en los espectáculos anteriormente anunciados y que debieron suspenderse en Tunuyán– podrán hacer uso de las mismas y tendrán acceso a un sector preferencial con esas entradas. Es a modo de compensar la espera sufrida.

5 – Los que hayan comprado las entradas para los espectáculos anteriores y no puedan o no quieran asistir al del 18 de febrero, podrán solicitar que se les devuelva el valor de la entrada abonada. Solo se recibirán entradas compradas y no aquellas que hayan sido obsequiadas o que se ganaron en medios de comunicación a través de sorteos o modo alguno.

Comprar entradas AQUÍ

Los cambios en el show

En una primera oportunidad, Manantiales Show – organizadora del evento- tuvo que reprogramar la fecha y el lugar del show y en una segunda oportunidad parte de la banda contrajo Covid- 19 con lo que se vieron obligados a suspender una vez más. Cuando finalmente se encontró una fecha ideal, en Tunuyán el Anfiteatro Municipal estaba comprometido para otro evento. Ante esta realidad Manantiales Show se asoció con Bingo Fuel producciones y juntos llevar la actuación a Las Heras donde se confirmó la actuación.

Desde la organización se indicó que hay una gran agenda de artistas de primer nivel para actuar en la provincia y que solo es cuestión de tiempo para que confirmen la fecha.

Los Palmeras