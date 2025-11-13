Los nuevos cambios que implementará Conmebol para las finales

La Conmebol anunció que el Fuera de Juego Semiautomático (SAOT, por sus siglas en inglés) volverá a estar presente en las finales de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2025.

Tras su exitoso debut en la temporada pasada, el organismo confirmó que tanto esta herramienta como la Tecnología de Línea de Gol (GLT) -ambas desarrolladas integralmente por la propia Conmebol– se aplicarán nuevamente con el objetivo de elevar los estándares de justicia y transparencia en el arbitraje.

El SAOT y la GLT ya se habían utilizado con éxito en la Final de la Sudamericana 2024 entre Racing y Cruzeiro, en la Final de la Libertadores entre Botafogo y Atlético Mineiro, y en la Recopa 2025 disputada entre la Academia y el Fogao.

Según destacó la Comisión de Árbitros, la incorporación de estas tecnologías mejoró la precisión de las decisiones y redujo notablemente los tiempos de revisión en jugadas polémicas, reforzando la confianza en los sistemas de asistencia arbitral.

El funcionamiento del SAOT se basa en un sofisticado sistema técnico compuesto por 24 cámaras de alta velocidad distribuidas alrededor del estadio: 14 destinadas a la detección de la línea de gol y 10 al seguimiento del fuera de juego. Estas cámaras capturan más de 200 cuadros por segundo con una resolución superior a 500 píxeles por metro, procesando en tiempo real la posición de los jugadores y del balón mediante un sistema óptico automatizado.

El sistema analiza más de un millón de puntos de datos por segundo, lo que permite determinar con precisión milimétrica cada jugada dudosa.

De esta manera, la Conmebol continúa liderando la innovación tecnológica en el fútbol mundial, garantizando decisiones más rápidas y acertadas, y consolidando un arbitraje más transparente, moderno y confiable en las competencias más importantes del continente.