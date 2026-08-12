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Salud

Los niños son los más afectados por la gastroenteritis en Mendoza

La provincia acumula más de 19.000 casos de gastroenteritis y cuadros diarreicos en lo que va del año. Los niños son los más afectados.

Hasta la Semana Epidemiológica 28, que comprende el período entre el 7 y el 15 de julio, Mendoza registró 19.318 casos de gastroenteritis y cuadros diarreicos incorporados al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud. A pesar del número, desde Epidemiología señalaron que la incidencia se mantiene dentro de la denominada “zona de éxito” del corredor endémico, es decir, dentro de los valores esperados en comparación con el comportamiento de los últimos cinco años.

La mayor concentración de casos se encuentra entre los más chicos: 8.258 corresponden a niños de entre 0 y 9 años, que representan el 43% del total. En segundo lugar aparece el grupo de 25 a 34 años, con 2.264 casos (11,8%), mientras que los adolescentes de 10 a 14 años suman 2.148 notificaciones, equivalentes al 11%.

Los análisis de laboratorio también muestran una fuerte presencia de infecciones en la población infantil. De 1.302 muestras de materia fecal estudiadas, se detectaron 251 aislamientos bacterianos positivos, principalmente de Shigella y Salmonella; el 81% correspondió a menores de 15 años. En cuanto a los cuadros virales, se identificaron 53 casos positivos, con predominio del rotavirus, y el 98% de las detecciones se produjo en menores de 15 años.

Ante este escenario, las autoridades sanitarias recomendaron reforzar las medidas de prevención, especialmente entre niños y adolescentes. El lavado frecuente de manos con agua y jabón, la correcta manipulación de los alimentos y la consulta médica ante la aparición de diarrea son algunas de las principales medidas para evitar complicaciones, particularmente la deshidratación.

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