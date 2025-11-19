Los municipios que estarán en plena campaña durante Navidad y en las vacaciones de enero

Los ciudadanos de las seis comunas que han optado por separar las elecciones para concejales de los comicios generales enfrentarán una Navidad y un verano distintos. La actividad proselitista se apoderará de la escena a partir del 24 de diciembre, prometiendo inundar las fiestas y el periodo de descanso con eslóganes y propuestas de los aspirantes a ocupar bancas en los Concejos Deliberantes.

Este inusual escenario es consecuencia del calendario definido por la Junta Electoral para los comicios que se llevarán a cabo en Luján, Maipú, San Rafael, Santa Rosa, Rivadavia y La Paz. Estos son los seis municipios, cuatro de ellos gobernados por el Partido Justicialista (PJ), cuyos intendentes resolvieron desdoblar las elecciones como estrategia para eludir el impacto del fenómeno “libertario” que predominó en las votaciones recientes. La fecha de la elección para estas comunas es el 22 de febrero.

Según el cronograma oficial, el 24 de diciembre marca el plazo final para que se presenten las alianzas políticas que participarán. Si bien en algunas jurisdicciones, como las peronistas, este paso es meramente protocolario, en otras como Luján, la definición es más compleja. En este último municipio, por ejemplo, no está confirmada la posible coalición del intendente Esteban Allasino, afiliado al PRO, con Cambia Mendoza y La Libertad Avanza, lo que podría configurar una “súper alianza” que no se concretó en la votación anterior, según señala diario Uno.

La singularidad del cronograma llevó a la Junta Electoral a tomar medidas excepcionales. Dado que el 24 de diciembre, fecha límite para la inscripción de alianzas, la Justicia operará solo de 8 a 13 horas y no habrá la habitual extensión de recepción hasta la medianoche, se decidió extender el plazo hasta el 26 de diciembre, de 8 a 10 de la mañana, considerando que el 25 es feriado.

En la reunión del pasado lunes, la Junta Electoral analizó diversas alternativas para que la campaña no resultara tan incómoda para los votantes de estos seis municipios, pero finalmente se optó por aplicar los plazos que establece la ley electoral provincial. Esta ley indica que la presentación de alianzas debe ser 60 días antes de la elección y la de candidatos, 50 días antes.

Por lo tanto, la lista de los candidatos a concejales se deberá oficializar el 3 de enero, y la campaña electoral iniciará formalmente el 18 de ese mes. Además, se estableció que la publicidad en la vía pública y gráfica comenzará el 28 de enero. Finalmente, el 6 de febrero será el plazo máximo para la inauguración de obras públicas, buscando evitar que estas puedan influir indebidamente en la decisión del electorado.