Los motivos por los que la Selección argentina y España no disputarán la Finalissima

La UEFA confirmó la suspensión de la Finalissima que debían disputar la Selección argentina y la Selección de España, luego de que el encuentro previsto para el 27 de marzo en Qatar quedara sin efecto por la situación política que atraviesa la región.

El organismo europeo indicó que durante las últimas semanas buscó alternativas para sostener el partido, entre ellas la posibilidad de jugarlo en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid o incluso organizar una serie a doble partido entre ambos seleccionados. Sin embargo, ninguna de las propuestas logró consenso entre todas las entidades involucradas.

Por su parte, la Asociación del Fútbol Argentino, con el respaldo de la CONMEBOL, sugirió disputar el encuentro el 31 de marzo en el Estadio Olímpico de Roma, en Roma. La propuesta, no obstante, no fue aceptada por la UEFA, lo que terminó derivando en la cancelación definitiva del partido.

Argentina es vigente campeona de este trofeo, que conquistó en 2022 tras vencer a Selección de Italia de Fútbol por 3-0 en el Wembley Stadium de Londres. Además, el seleccionado nacional también había ganado este título en 1993, con Diego Maradona como figura, frente a Selección de Dinamarca de Fútbol.

Ante la imposibilidad de encontrar una sede y fecha compatibles, la UEFA confirmó que esta edición de la Finalissima queda cancelada. El torneo, organizado en conjunto con la CONMEBOL, enfrenta a los campeones de Europa y Sudamérica.

En su comunicado, la entidad europea agradeció a las autoridades de Qatar y a los organizadores que intentaron llevar adelante el evento. “Es una gran decepción para la UEFA y para los organizadores que las circunstancias hayan impedido que los equipos compitan por este prestigioso trofeo en Qatar, un país que ha demostrado repetidamente su capacidad para albergar eventos internacionales de primer nivel”, señaló el organismo.

Según detalló la UEFA, se mantuvieron intensas negociaciones con las autoridades cataríes para intentar sostener el partido entre España, campeona de la Eurocopa 2024, y Argentina, campeona de la Copa América 2024, aunque finalmente las alternativas propuestas no prosperaron.

Entre las opciones evaluadas se encontraba disputar el partido en el Santiago Bernabéu con reparto equitativo de entradas entre ambas hinchadas, o bien organizar una serie de ida y vuelta entre Madrid y Buenos Aires antes de la UEFA Euro 2028 y la Copa América 2028. Todas estas alternativas fueron descartadas durante las negociaciones.

La UEFA también planteó la posibilidad de jugar el partido en una sede neutral en Europa el 27 o el 30 de marzo, pero esa iniciativa tampoco prosperó. Argentina, en cambio, propuso postergar el encuentro para después del Mundial, opción que resultó inviable debido a la falta de fechas disponibles en el calendario de España.

Finalmente, la AFA manifestó su disponibilidad solo para el 31 de marzo, una fecha que el organismo europeo consideró imposible de organizar, lo que terminó sellando la cancelación de la Finalissima.

La UEFA concluyó su comunicado agradeciendo la colaboración del Real Madrid CF, de la Real Federación Española de Fútbol y de las autoridades de Qatar, que participaron en las gestiones para intentar concretar el partido.