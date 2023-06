Por una cuestión de prevención, el Paso Internacional Cristo Redentor se mantendrá cerrado a lo largo de este viernes.

El cierre del paso, que comunica Chile con Argentina, se llevará a cabo este viernes 9 de junio desde las 9 de la mañana. Lo mismo fue anunciado por la Coordinación Argentina Sistema Cristo Redentor. Esto se informó mediante un comunicado oficial y de redes sociales, para que los ciudadanos y posibles turistas no hagan el viaje.

Los motivos por los que se decidió el cierre son, principalmente, porque no se puede garantizar que no hayan inconvenientes en la ruta internacional. Pues las condiciones climáticas previstas no aseguran una conducción segura.

Ante ello, los encargados de la coordinación dieron a conocer que no se podrá cruzar el paso desde la mañana de este viernes. Aún no se decide cuando se abrirá de nuevo, por lo que se esperan nuevos avisos.

La Coordinación Operativa de Fronteras del Sist. Integrado Cristo Redentor informa: por las condiciones climáticas previstas que no garantizan tránsito seguro, a partir de las 9 hs del viernes 9 de Junio SE CIERRA DE FORMA PREVENTIVA el Paso Internacional. Se informaran cambios — Paso Cristo Redentor (@PasoCRMza) June 9, 2023

El aviso oficial redactado por Daniel Galdeano, Damián Biasso y Pablo Carrera establece lo siguiente:

«Se informa a la comunidad en general y específicamente a los usuarios del Paso Internacional Cristo Redentor, que debido a la reunión efectuada en el día de la fecha (por hoy), entre las Coordinaciones Generales de Argentina y de Chile, y luego de escuchar el informe de los organismos de contingencia, se comunica: en el día de mañana 9 de junio del corriente año, a partir de las 9.00 horas; se cierra el Túnel Internacional Cristo Redentor de manera preventiva», dice parte del escrito.