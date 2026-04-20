Los mejores memes del Superclásico ganado por Boca

La victoria de Boca en el Monumental desató una ola de memes en redes sociales, que reflejaron la alegría y las burlas de los hinchas xeneizes hacia River tras el 1-0 en el Superclásico. El penal de Paredes, la celebración con el icónico Topo Gigio y la imagen del mal estado del campo de juego alimentaron el ingenio digital.

La actuación de Paredes fue el principal foco de las publicaciones. Las fotos y videos de su festejo se viralizaron y fueron replicadas junto a mensajes irónicos sobre el invicto perdido por Eduardo Coudet y las oportunidades fallidas por River en los minutos finales.

También fue tendencia la figura de Claudio Úbeda, quien consiguió su segundo triunfo consecutivo ante River como entrenador de Boca. Las comparaciones con ciclos anteriores y la continuidad del invicto xeneize en el campeonato también circularon en memes.

El estado del césped del estadio Monumental resultó otro blanco frecuente: el Arenazo figuró como trending topic.