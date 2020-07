Los locales gastronómicos se esfuerzan por remontar la situación en medio de la pandemia. Utilizan distintas herramientas, como la publicidad y diferentes promociones, que de a poco ayudan a que la gente retome sus actividades de esparcimiento. Lo cierto es que se sintieron fuertes reclamos, por la pérdida que siginifica no poder trabajar por el estado de las rutas.

En este caso, la pandemia no fue la razón por la cual muchos locales no pudieron trabajar como tenían previsto. En esta oportunidad fueron los cortes de rutas en el Valle de Uco, por la presencia de nieve. Ante esta situación, la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo se expresó.

Los locales gastronómicos debieron dar de baja reservas

«Cada uno de los emprendimientos que tiene gastronomía trabajaron al 100% de su capacidad de ocupación permitido, rechazando muchisimas reservas, pero al mismo tiempo, con una particularidad que se vuelve a dar, que es recurrente. La falta de trabajao conjunto, de planificación en los entes estatales, los municipios. El Gobierno provincial a través de Irrigación, Defensa Civil. Cuando digo municipio es Preventores, todo lo que tenga que ver con controles», explicó Cárlos Dávila.

Carlos, integrante de la Cámara agregó que «Esto se tradujo en que una nevada de 10, 15 centímetros, que tendría que ser una bendición terminó siendo un problema. Cada vez que nieva, es un problema los accesos. Sore todo El Manzano, la ruta de Los Cerrillos también estuvo cerrada por lo tanto entrar a lo gastronómico de Tupungato hubo que hacerlo por Zapata, si no por lo Furno».

Este fin de semana, algunos de los restaurantes ubicados en el Manzano Histórico no pudieron funcionar debido a que los empleados no pudieron llegar a sus trabajos. «Varios emprendimientos que por falta de planificación y una mínima nevada, no se despejan los caminos, etc, y no pudieron trabajar», sentenció Dávila.