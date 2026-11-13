Los Lobitos de Vista Flores: una cancha de tierra, 48 chicos y un sueño que pide ayuda

Cae la tarde en Vista Flores y en un descampado al costado de la calle empieza a juntarse la gente. Llegan de a uno o de a varios, algunos en bicicleta y otros caminando. Las mochilas quedan colgadas de un poste del alambrado y los botines, cuando hay, se atan ahí mismo, sentados en la tierra. En un rato el predio se llena de gritos, risas y pelotazos.

Es la hora de entrenar en Los Lobitos, equipo que funciona como “inferiores” del Club Libertad, aunque desde esta institución no brinden el apoyo necesario para que los chicos puedan desarrollar la actividad al menos cubriendo las necesidades básicas.

Son alrededor de 48 chicos que encontraron en este pedazo de tierra lo que muchas veces no tienen en otro lado: un lugar para encontrarse, un grupo de pertenencia, adultos que los acompañan y una pelota para correr detrás. Cualquier club de barrio cumple esa función, aunque casi nunca se la reconozca.

Para hacerlo, los Lobitos no tienen casi nada.

Una cancha hecha a pulmón

El predio no tiene césped, vestuarios ni iluminación. La cancha es de tierra suelta y en los días de viento se levanta polvo por todos lados. El perímetro está marcado con un alambrado tejido que en varios tramos está roto, vencido o directamente colgando de los postes. Los Lobitos buscan una reunión con la comisión del club Libertad, institución que tiene varias mejoras en su infraestructura gracias al trabajo de ese grupo que entrena en la cancha de tierra.

Uno de los arcos se sostiene sobre caños sueltos apoyados en el piso y una cinta celeste y blanca atada al alambrado. Sirve para jugar, pero no es seguro. Cualquier choque o pelotazo fuerte puede terminar en un golpe.

El único reparo del sol es un quincho de rollizos de madera con techo de cañizo, que levantaron los propios vecinos y colaboradores del club. Ahí se guardan las pocas cosas que hay y se arreglan las redes viejas, que se reparan una y otra vez porque no alcanza para comprar nuevas. Los bancos para descansar son troncos apoyados sobre dos postes clavados en la tierra.

El agua, la necesidad más urgente

De todo lo que falta, lo más grave es el agua. En el predio no hay una canilla. Para hidratarse durante los entrenamientos dependen de un bidón de plástico que alguien trae y deja al lado del alambrado. Cuando se termina, se termina. A veces, desde Libertad les facilitan una manguera. Pero sucede muy pocas veces. También pasa con el uso de los baños.

En el Valle de Uco ya empezaron los días de calor, y en esa situación la falta de agua deja de ser una incomodidad y pasa a ser un riesgo para la salud de los chicos. Una conexión de agua potable con una canilla al costado de la cancha es una obra simple y barata. Para el club, sin embargo, cambiaría todo.

Lo que sí les sobra

Aun así, los entrenamientos no se suspenden. Los chicos se forman en fila sobre la tierra, hacen los ejercicios, esperan su turno y juegan como si estuvieran en el mejor estadio. Cada tarde muestran por qué el fútbol de barrio sigue siendo una de las herramientas de inclusión más fuertes de Argentina.

Detrás de cada club así hay vecinos que ponen tiempo, plata de su bolsillo y mucho esfuerzo para que los chicos tengan un lugar adonde ir.

Qué necesitan los Lobitos

Prioridad 1: agua potable. Una canilla con conexión de agua: caños, conexión, grifería y mano de obra de un plomero.

Prioridad 2: arcos. Un juego de arcos firmes y seguros, o los materiales para fabricarlos (caño estructural y soldadura), más redes.

Prioridad 3: hidratación los días de partido. Termos, conservadoras y bidones nuevos para llevar agua fresca.

Prioridad 4: indumentaria. Un juego de camisetas para que el equipo salga a la cancha con su identidad. También sirven pantalones, medias y botines en buen estado, pelotas de futbol, etc

También suman: alambre tejido y postes para reparar el cerco, pelotas, conos, pintura y bancos.

Cómo ayudar

La ayuda puede ser en dinero, en materiales o con trabajo. Un plomero que done una tarde, un herrero que suelde un arco, un comercio que aporte camisetas o un vecino que transfiera lo que pueda: todo sirve.

Contacto: Analía Calderón– 2622631003

Las empresas y comercios de la zona que quieran sumarse como padrinos del club pueden comunicarse directamente con los responsables del predio.

Un llamado a la comunidad

Los Lobitos no piden lujos. Piden agua para los chicos que entrenan bajo el sol, un arco que no se caiga y una camiseta para sentirse parte de algo. Es lo mínimo que necesita cualquier chico para jugar al fútbol.

En Vista Flores hay 48 chicos que ya pusieron las ganas. Lo que falta lo puede poner el resto de la comunidad.