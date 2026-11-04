“Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha” tiene fecha de estreno en los cines argentinos

El universo de Panem volverá a la pantalla grande con “Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha”, la nueva película de la exitosa franquicia basada en las novelas de Suzanne Collins. La producción llegará a los cines argentinos el próximo 19 de noviembre y presentará una historia ambientada varias décadas antes de los acontecimientos protagonizados por Katniss Everdeen.

La película estará dirigida por Francis Lawrence, quien ya estuvo al frente de otras entregas de la saga, y tendrá como protagonista a Joseph Zada, encargado de interpretar a Haymitch Abernathy durante su adolescencia.

La trama se sitúa 24 años antes de la historia original y sigue a Haymitch, un joven de 16 años del Distrito 12 que es seleccionado para participar en los 50° Juegos del Hambre, también conocidos como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco.

En esta edición, el Capitolio establece una regla especialmente cruel: cada distrito deberá enviar el doble de tributos a la arena. De esta manera, la competencia se convierte en un escenario todavía más violento, diseñado para reforzar el poder del presidente Coriolanus Snow y mantener el control sobre los distritos.

El pasado de Haymitch y una historia que amplía la saga

Hasta ahora, Haymitch era conocido principalmente por su papel como mentor de Katniss Everdeen y Peeta Mellark. En las películas originales, el personaje fue interpretado por Woody Harrelson y se destacó por su ironía, sus problemas con el alcohol y su resistencia frente al régimen del Capitolio.

En esta nueva entrega, la historia permitirá conocer los acontecimientos que marcaron su vida y las experiencias que lo convirtieron en el personaje que aparece en la saga original.

La película también incorporará a Maysilee Donner, interpretada por Mckenna Grace, una tributo del Distrito 12 que establece una alianza con Haymitch durante la competencia. Su participación permitirá recuperar otros elementos del universo creado por Collins y profundizar en los antecedentes de personajes que luego tendrán importancia en la historia de Katniss.