Los jóvenes mendocinos ponen a la economía por encima de la grieta y el patriotismo

Un estudio elaborado por la consultora Demokratía reveló que más de la mitad de los mendocinos considera que la unión nacional depende únicamente de alcanzar estabilidad económica. El informe, realizado sobre 716 entrevistas presenciales en seis departamentos del Gran Mendoza entre el 11 y el 15 de mayo, mostró además una marcada diferencia generacional respecto a cómo se interpreta la crisis argentina y el concepto de patria.

Según los datos relevados, el 53,5% de los encuestados sostuvo que la estabilidad económica es el factor más importante para unir a los argentinos, mientras que un 29,2% apuntó a la necesidad de superar la grieta política. Mucho más atrás quedaron conceptos como el federalismo, el respeto por la ley o la construcción de un proyecto de país. La percepción dominante es que sin tranquilidad económica resulta imposible reconstruir vínculos sociales sólidos.

La brecha generacional fue uno de los aspectos más destacados del informe. Entre los jóvenes de 16 a 30 años, el 56,2% eligió la estabilidad económica como prioridad, mientras que apenas el 18,7% mencionó la superación de la grieta. En cambio, entre los mayores de 65 años, la principal preocupación fue la división política y social. El relevamiento sugiere que los jóvenes viven la crisis principalmente desde lo material y las dificultades cotidianas, mientras que los adultos mayores mantienen una mirada más ligada al conflicto político.

La encuesta también exploró qué significa hoy “ser argentino” y cómo se expresa el patriotismo. Las respuestas más frecuentes destacaron valores como la creatividad y la solidaridad, por encima de las tradiciones o los relatos históricos. Además, muchos jóvenes asociaron el amor por la patria con trabajar de manera ética y responsable, en una visión más práctica y cotidiana de la identidad nacional.