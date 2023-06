La jueza federal María Eugenia Capuchetti ha decidido enviar a juicio oral y público a los responsables del intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. A pesar de la oposición de la querella de Fernández de Kirchner, representada por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, la magistrada clausuró parcialmente la investigación del atentado ocurrido el 1° de septiembre pasado.

La jueza ha dispuesto la elevación a juicio de la parte de la investigación que involucra a los detenidos Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, considerados coautores de la tentativa de homicidio. Y a Nicolás Carrizo, supuesto jefe de ambos en la venta de copos de azúcar, acusado como partícipe secundario.

Capuchetti tomó esta decisión después de que el abogado Gastón Marano, defensor de Carrizo, respaldara la elevación a juicio y antes de que Carlos Telledín, abogado de Uliarte, presentara cualquier documento que pudiera retrasar el proceso de juicio oral.

Al resolver la elevación a juicio, la jueza argumentó que la oposición a la elevación de la causA por parte de la querella no prosperaría, ya que el desdoblamiento de la instrucción no afectaría la búsqueda de la verdad. Además, señaló que las últimas pruebas no se relacionan directamente con la participación de los tres acusados.

Después de la decisión de la jueza, la Cámara Federal de Casación Penal realizó un sorteo y seleccionó al Tribunal Oral Federal (TOF) 6 para llevar a cabo el juicio.