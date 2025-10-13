Los hospitales públicos de Mendoza triplicaron su recaudación: creció 303% el cobro a obras sociales

En apenas un año, los hospitales y centros de salud públicos de Mendoza lograron incrementar un 303% su recaudación por el cobro a obras sociales y prepagas, alcanzando los $13 mil millones entre enero y septiembre de 2025. El salto histórico se debe a las modificaciones impulsadas en el Ente de Recuperación de Fondos para el Fortalecimiento del Sistema de Salud (Reforsal), organismo encargado de gestionar la facturación y cobro de las prestaciones médicas en el sistema público.

Según detalló el ministro de Salud, Rodolfo Montero, el nuevo esquema permitió centralizar la gestión de cobros y hacer un seguimiento efectivo hasta la ejecución de los honorarios, lo que mejoró la eficiencia y generó ingresos adicionales para infraestructura, equipamiento y servicios médicos.

En los hospitales centralizados —como el Central, el Notti y el Lagomaggiore—, la mejora fue contundente: pasaron de recaudar $116 millones en 2024 a casi $469 millones en 2025, lo que representa un crecimiento del 303%. En tanto, las áreas de salud departamentales —de las que dependen los centros de salud— también mostraron una suba significativa: de $84 millones en 2024 a más de $344 millones en 2025.

Montero subrayó que el beneficio impacta especialmente en los hospitales más pequeños y alejados de los grandes centros urbanos, ya que ahora reciben transferencias mensuales con recursos propios provenientes del Reforsal. Gracias a estos fondos, se renovó parte de la flota de ambulancias y se financian mejoras en equipamiento médico, algo que antes dependía exclusivamente de las partidas provinciales.

“Es un proceso que lleva tiempo, pero ya se está notando el cambio: los hospitales ahora pueden planificar sus mejoras, contratar profesionales y brindar servicios de mayor complejidad”, afirmó el ministro.

El funcionario también adelantó que la provincia trabaja junto a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para importar ambulancias a menor costo, en una estrategia similar a la que se utiliza para la compra de medicamentos importados desde India.

El balance a un año de los cambios demuestra que el nuevo modelo de gestión no solo fortaleció el financiamiento hospitalario, sino que marcó un antes y un después en la autonomía del sistema de salud pública mendocino.