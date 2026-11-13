Los hinchas de Godoy Cruz que viajen a Córdoba tendrán que esperar para llegar al partido: los motivos

Los hinchas de Godoy Cruz que viajen a Córdoba para acompañar al equipo en la final de la Primera Nacional, que se juega este domingo deberán modificar sus planes.

El operativo de seguridad dispuso que los colectivos partan durante la madrugada del domingo, varias horas después del horario que se había previsto inicialmente.

La decisión fue comunicada por Hernán Amat, director general de Relaciones con la Comunidad de la Provincia, quien explicó que se busca evitar que los simpatizantes del Tomba se crucen en las rutas con los hinchas de Boca Juniors y Banfield que regresarán a Buenos Aires después del partido que ambos equipos disputarán mañana en la provincia.

De esta manera, quedó descartado el esquema que se había informado inicialmente desde el club, que contemplaba un punto de encuentro a las 21 del sábado y una partida escalonada desde las 22, con un intervalo de un minuto entre cada colectivo.

El cambio responde a una cuestión preventiva: evitar la coincidencia de dos grandes movimientos de hinchas en las rutas mendocinas, teniendo en cuenta el regreso de los simpatizantes de Boca y Banfield y el viaje de los mendocinos hacia la provincia de Córdoba.