Los hechos de violencia en Tunuyán tomaron trascendencia nacional

Los hechos de violencia de este lunes por la tarde en Tunuyán, donde un grupo de personas que cortaron la Ruta Nacional 40 se enfrentó con la Policía de Mendoza, tomaron trascendencia nacional y llegaron a los distintos canales de televisión y otros medios.

En LN+ los periodistas Jonatan Viale y Viviana Canosa hicieron mención sobre los hechos de violencia y dijeron que los hechos suceden en provincias que no son gobernadas por el kirchnerismo haciendo mención así a Mendoza, Córdoba y Neuquén.

“Tremendo lo que está pasando. En Las Heras saquearon una carnicería”, dijo Viale sobre lo sucedido el sábado en el Gran Mendoza.

Por su parte, Canosa agregó que “¿Me pregunto si está pasando en el conurbano, donde gobierna el kirchnerismo? Me llama la atención que son tres provincias donde no gobiernan. Es preocupante. La gente en Tunuyán mostraba en sus redes sociales no solo la comida que habían saqueado, sino también ropa”.