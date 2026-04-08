Los festivales mendocinos dejaron una cifra millonaria en ganancias: pero, ¿y la Vendimia?

La temporada de verano 2025/2026 en Mendoza cerró con un movimiento económico superior a los $120 mil millones y más de 35 mil empleos generados, según un informe oficial que analizó 160 eventos culturales (entre iniciativas públicas y privadas). La cifra consolida a los festivales como uno de los motores económicos más importantes de la provincia.

En total, más de 2 millones de personas participaron de las distintas celebraciones, un número que desde el Gobierno compararon con 49 estadios Malvinas Argentinas completos o más de 100 funciones llenas del teatro griego Frank Romero Day (lo que da dimensión del alcance de la agenda cultural).

A pesar de los números positivos, persiste una incógnita clave: todavía no se conoce el costo final de la Fiesta Nacional de la Vendimia, que tenía un presupuesto estimado en $8.500 millones (afectado por reprogramaciones debido a condiciones climáticas). Desde la Subsecretaría de Cultura de Mendoza reconocieron que los cálculos siguen en proceso y que el monto final podría variar levemente.

El informe también advierte sobre problemas de planificación, como la superposición de festivales masivos en distintos puntos de la provincia (por ejemplo, en Tunuyán y Rivadavia el mismo fin de semana), lo que —según funcionarios— divide al público y complica la logística general. Este punto abre el debate sobre la necesidad de coordinar mejor el calendario cultural.

Más allá de estas tensiones, el impacto económico fue contundente: por cada peso invertido se generaron cinco en la economía local, impulsados principalmente por el turismo y la gastronomía (aunque también se beneficiaron el comercio, el transporte y los emprendedores). Además, los festivales funcionaron como vidriera para pequeños productores y artistas, consolidando su rol no solo cultural, sino también productivo en toda Mendoza.