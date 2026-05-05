Los escenarios de la Lepra para clasificar a los octavos de la Copa Libertadores

Independiente Rivadavia recibirá este miércoles al Fluminense de Brasil, por la cuarta fecha del Grupo C de la Copa Libertadores, en busca de un triunfo que le permita asegurarse la clasificación a los octavos de final y el primer puesto.

El partido está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Malvinas Argentinas, y se podrá ver a través de Fox Sports y Disney+ Premium. El árbitro será el uruguayo Gustavo Tejera, mientras que en el VAR estará su compatriota Antonio García.

Independiente Rivadavia arriba a este enfrentamiento en un inmejorable momento, ya que ganó los primeros tres partidos que disputó, por lo que lidera la zona con puntaje ideal. Incluso se asegurará la clasificación a los octavos de final si suma de a tres frente al equipo brasilero, aunque también podría lograrlo con un empate y en caso de que haya igualdad en el partido entre La Guaira de Venezuela y Bolívar de Bolivia.

Fluminense, por su parte, tuvo un desastroso inicio en esta Copa Libertadores, en la que solo sumó un punto en sus primeras tres presentaciones.

Los dirigidos por Luis Zubeldía están obligados a conseguir un buen resultado, porque sino podrían empezar a despedirse muy tempranamente del torneo de clubes más importante de América.