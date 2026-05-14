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NO TIENE PAZ

Los escándalos persiguen a Adorni: imputaron a su hermano por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

La causa investiga la evolución patrimonial del diputado bonaerense Francisco Adorni. La lupa está puesta en la compra de una camioneta y la cancelación anticipada de un crédito hipotecario por $60 millones.

Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue imputado este miércoles en una causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

La investigación judicial se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien advirtió presuntas inconsistencias en el patrimonio declarado por Francisco Adorni, que se desempeña como diputado bonaerense.

De acuerdo con la denuncia, el foco está puesto en la evolución patrimonial del legislador durante su paso por distintos cargos en la administración pública nacional. En ese marco, cabe recordar que Francisco Adorni desembarcó en el Estado en 2024 como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y, en junio de 2025, fue designado al frente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF).

Tras la denuncia, el fiscal Marijuán ordenó una serie de medidas de prueba para avanzar con la investigación. Entre ellas, solicitó informes a más de 30 organismos y entidades, además de requerir el levantamiento del secreto fiscal y bancario del funcionario.

La pesquisa también apunta a dos movimientos patrimoniales que quedaron bajo análisis judicial: la compra de una camioneta Jeep Renegade en noviembre de 2025 y la cancelación, en el plazo de un año, de un crédito hipotecario otorgado por Banco de la Provincia de Buenos Aires por un monto cercano a los $60 millones.

La causa quedó ahora en etapa de recolección de pruebas para determinar si existieron irregularidades en el incremento patrimonial del funcionario

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