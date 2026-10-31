Los empleados municipales de San Carlos no trabajarán el 4 de noviembre

Los trabajadores de la Municipalidad de San Carlos tendrán asueto administrativo el miércoles 4 de noviembre, en el marco de las celebraciones por el Día de San Carlos Borromeo, patrono del departamento, y un nuevo aniversario de su fundación.

La disposición fue establecida por el intendente Alejandro Morillas, quien determinó mediante un comunicado oficial que durante esa jornada se conmemoren ambas fechas significativas para la comunidad sancarlina. El departamento celebrará así 254 años desde su fundación, junto con las actividades religiosas en honor a su santo patrono.

El asueto fue dispuesto de acuerdo con lo establecido en el Decreto N.º 709/99 del Gobierno de la Provincia de Mendoza. La medida corresponde al ámbito administrativo departamental.