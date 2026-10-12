“Los dólares nos salen por las orejas”: Milei descartó una corrida cambiaria en 2027 y defendió a Luis Caputo

El presidente Javier Milei aseguró que su gobierno cuenta con el respaldo monetario suficiente para enfrentar una eventual corrida cambiaria en 2027. Si bien sostuvo que no espera que se produzca una crisis de ese tipo, afirmó que se prepara para ese escenario y comparó la situación actual con la que atravesó antes de las elecciones de 2025. “Tengo USD 125.000 millones para enfrentar una corrida el año que viene”, afirmó el mandatario en una entrevista con Radio Mitre.

En ese marco, Milei sostuvo que el país llegará al próximo año en mejores condiciones que en 2025, cuando, según su relato, reunió US$70.000 millones para responder a las presiones cambiarias y recibió otros US$2.500 millones del Banco Central de Estados Unidos sobre el final. “Llegamos con la lengua afuera”, reconoció.

También atribuyó parte de las dificultades de aquel momento a la composición del Congreso y a los intentos de impulsar medidas que, según afirmó, buscaban romper el equilibrio fiscal. “Ahora tenemos 125.000 millones de dólares y tengo un Congreso donde puedo defender todas las medidas”, sostuvo.

Asi, Milei afirmó que el país pasó de una situación de escasez de divisas a otra en la que “los dólares nos salen por las orejas”.

De dónde saldrían los dólares que menciona Milei

El Presidente enumeró distintas fuentes con las que, según afirmó, el Gobierno podría afrontar las presiones cambiarias y los compromisos financieros de 2027. Entre ellas mencionó las compras de divisas realizadas desde noviembre del año pasado, los acuerdos de financiamiento, los swaps con China y Estados Unidos y las operaciones de dólar futuro.

Así, el desglose realizado por Milei incluye US$20.000 millones correspondientes a las compras de divisas, otros US$20.000 millones por cada uno de los swaps con China y Estados Unidos y hasta US$15.000 millones mediante contratos de dólar futuro. También hizo referencia al financiamiento que, aseguró, ya fue cerrado para el próximo año.

Al explicar la importancia de esos instrumentos, Milei comparó los montos con la base monetaria, que estimó en US$30.000 millones. Según planteó, las operaciones de dólar futuro permitirían absorber una parte significativa de los pesos en circulación ante una eventual corrida.

El peso del superávit energético

Milei también vinculó la disponibilidad de divisas con el resultado del sector energético. En ese punto, sostuvo que la Argentina pasó de tener un déficit en ese rubro a generar un superávit y planteó que esa diferencia cobra relevancia en un contexto de suba del precio internacional del petróleo.

Según señaló, el país tenía anteriormente un déficit energético de US$5.000 millones que, con los precios actuales, podría haber trepado a US$20.000 millones. “Nos hubiéramos quedado sin nafta, sin gas o nos hubieran encepado”, afirmó.

En contraposición, sostuvo que el ingreso de dólares comerciales asociado al nuevo escenario energético reduce la necesidad de buscar financiamiento en el exterior.

El mandatario también defendió la política fiscal y aseguró que el Gobierno no necesita tomar nueva deuda en los mercados porque no tiene déficit. En ese sentido, afirmó que los intereses de la deuda se pagan con el resultado fiscal primario.

Qué dijo Milei sobre los vencimientos de deuda de 2027

El Presidente señaló que la Argentina tendrá vencimientos por US$25.000 millones el próximo año. Según explicó, los compromisos con tenedores locales tienen una refinanciación asegurada, mientras que las obligaciones con acreedores externos ya fueron abordadas mediante acuerdos con organismos internacionales y otros países. “Nosotros ya lo tenemos arreglado con organismos y con otros países”, afirmó.

En paralelo, el Presidente aseguró que su administración ya consiguió los fondos necesarios para cubrir los compromisos de 2027.

Milei sostuvo que, con ese esquema de financiamiento y la disponibilidad de divisas, el riesgo de incumplimiento de la deuda durante su gestión es nulo. “La probabilidad que el mercado le da al default de la deuda en mi gestión es 0”, aseguró.

El respaldo de Milei a Luis Caputo

En otro tramo de la entrevista, Milei rechazó los rumores sobre una eventual salida de Luis Caputo del Ministerio de Economía y defendió su relación con el funcionario. “Es una pelotudez del tamaño de una casa. Yo tengo una relación simbiótica con Toto Caputo”, resaltó. En ese aspecto, aseguró que ambos mantienen conversaciones frecuentes y que tienen una visión alineada sobre las decisiones económicas.

El Presidente calificó como “un disparate total” las versiones sobre la salida del ministro y cuestionó que hayan circulado antes de una reunión de Caputo con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en el marco de la asamblea del organismo en Tailandia. “Lo que tratan de hacer es limar al ministro de Economía cuando tiene que sentarse a negociar con el Fondo Monetario Internacional. Es una canallada. Eso es traición a la patria”, afirmó.