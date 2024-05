Los docentes le pedirán al Gobierno de Cornejo un adelanto de las paritarias

Desde el SUTE, sostienen que desde el Gobierno “No están viendo la necesidad que tenemos los trabajadores para llegar a fin de mes”.

El Gobierno de Mendoza, comunicó el pasado martes, que a partir del lunes 24 de junio, abrirá nuevamente la ronda de reuniones paritarias con los gremios estatales provinciales, tal como estaba previsto en la cláusula compromiso en el acuerdo anterior.

Como siempre, los primeros en sentarse a negociar serán los representantes gremiales de SUTE, ATE y AMProS, mientras que en las siguientes jornadas, continuarán con los demás sindicatos que representan al resto de trabajadores de la administración pública local.

En la última paritaria, los docentes del SUTE aceptaron la propuesta del Ejecutivo que implicaba una suba salarial de 10% para abril, mayo, junio teniendo como referencia el básico de enero de 2024.

La propuesta establecía sumas no remunerativas y no bonificables de $70 mil en abril, $50 mil en mayo, $30 mil en junio, para los agentes que en marzo no hayan alcanzado un salario bruto de dos veces y media el Salario Mínimo, Vital y Móvil. En tanto que, para los agentes que superaran ese umbral salarial, las sumas no remunerativas y no bonificables serían de $35 mil en abril, $25 mil en mayo y $11 mil en junio.