Gracias, Mendoza

Los detalles de la visita de Javier Milei a Mendoza

Milei seguirá con sus viajes y uno de los destinos será Mendoza, provincia en la que tuvo la mejor elección desde que es presidente.

 Javier Milei evalúa visitar Mendoza, su bastión en Cuyo, a fines de febrero, en el marco de su “Tour de la Gratitud”, una gira por distintas ciudades del interior del país con la que busca agradecer el respaldo recibido desde que se sentó en el sillón de Rivadavia.

Aunque la fecha no fue confirmada oficialmente se cree que la llegada del presidente será apenas el Congreso apruebe el Proyecto de Modernización Laboral, actualmente en debate durante las sesiones extraordinarias.

En el año en que se cree que Mendoza definirá el nombre de quien peleará la sucesión de Alfredo Cornejo, también subió su participación pública en los últimos días Luis Petri, con presencia en Las Heras y San Rafael.

Es probable pues que esta visita a Mendoza comience a mostrar tironeos por la disputa de la imagen pública de Javier Milei, quien tiene en Petri a una figura incondicional y en Cornejo un garante político con miras a la reelección.

MendozaJavier Mileitour de la gratitud

