Los deslizamientos de barro y piedras ya empezaron a complicar el paso a Chile

La Coordinación del Paso Internacional Cristo Redentor informó que se registraron varios deslizamientos de tierra en el sector del peaje de Las Cuevas, a pocos metros del túnel internacional que conecta Argentina con Chile. Los desprendimientos de piedras, lodo y barro generaron complicaciones en la circulación vehicular y obligaron a restringir el tránsito a una sola vía.

Cc: el Sol

Ante esta situación, las autoridades solicitaron circular con extrema precaución en las inmediaciones de las cabinas del peaje, debido a las tareas que se desarrollan en el lugar. Personal de Vialidad Nacional trabaja para retirar el material acumulado y recuperar las condiciones de circulación.

Además, desde la coordinación argentina advirtieron que para este lunes se espera que continúe la inestabilidad meteorológica en la alta montaña, por lo que podrían persistir las complicaciones en el corredor internacional.