Search
Instagram Facebook Twitter
Paso a Chile
Cristo Redentor

Los deslizamientos de barro y piedras ya empezaron a complicar el paso a Chile

Varios derrumbes afectaron la circulación en las inmediaciones del peaje de Las Cuevas, donde quedó habilitada una sola vía.

La Coordinación del Paso Internacional Cristo Redentor informó que se registraron varios deslizamientos de tierra en el sector del peaje de Las Cuevas, a pocos metros del túnel internacional que conecta Argentina con Chile. Los desprendimientos de piedras, lodo y barro generaron complicaciones en la circulación vehicular y obligaron a restringir el tránsito a una sola vía.

Cc: el Sol

Ante esta situación, las autoridades solicitaron circular con extrema precaución en las inmediaciones de las cabinas del peaje, debido a las tareas que se desarrollan en el lugar. Personal de Vialidad Nacional trabaja para retirar el material acumulado y recuperar las condiciones de circulación.

Además, desde la coordinación argentina advirtieron que para este lunes se espera que continúe la inestabilidad meteorológica en la alta montaña, por lo que podrían persistir las complicaciones en el corredor internacional.

ETIQUETAS:

Mendozapaso a Chileruta 7

+ Noticias

Primera Nacional

Godoy Cruz le ganó a Tristán Suárez, es el nuevo campeón y vuelve a la Liga Profesional

Por: Agustin Zamora

Qué le pasó

Cómo se encuentra Nahuel Galardi tras la agresión recibida en cancha de Deportivo Madryn

Por: Agustin Zamora

Cristo Redentor

Los deslizamientos de barro y piedras ya empezaron a complicar el paso a Chile

Por: Redacción NDI

tiempo de locos

Pronosticaron tormentas, granizo y zonda en distintos sectores de Mendoza: qué pasa en el Valle de Uco

Por: Redacción NDI

economía familiar

Dos de cada tres argentinos se quedan sin dinero antes del día 20

Por: Redacción NDI

Cambio en la causa

Un testimonio bajo sospecha cambió la investigación por el incendio fatal en San Carlos

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter