Los creadores de Chat GPT llegan al país: qué lugar escogieron para hacer una inversión multimillonaria

La noticia se confirmó este viernes y sacudió tanto al mundo político como al tecnológico: OpenAI, la creadora de ChatGPT, eligió la Patagonia para construir un mega centro de datos de inteligencia artificial, en el marco de un proyecto denominado “Stargate Argentina”.

El anuncio se dio tras una reunión entre el presidente Javier Milei y altos representantes de OpenAI, quienes detallaron que la iniciativa demandará una inversión de hasta 25.000 millones de dólares y formará parte del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).

Según comunicó Presidencia, el centro de datos tendrá una capacidad de hasta 500 MW, lo que lo ubica entre los proyectos de tecnología e infraestructura energética más ambiciosos en la historia de Argentina. El desarrollo será impulsado por una alianza estratégica entre OpenAI y Sur Energy, una firma de energía limpia fundada por dos empresarios argentinos radicados en Estados Unidos.

Sam Altman, CEO de OpenAI, celebró el acuerdo con una frase que resonó en la comunidad tecnológica: “Este hito va más allá de la infraestructura. Se trata de poner la inteligencia artificial en manos de la gente de toda la Argentina.”

La primera etapa del proyecto comenzará en 2026, y prevé que Sur Energy realice la inversión inicial junto a otros socios, mientras que OpenAI será la encargada de adquirir la potencia que el centro genere. En la reunión también participaron el presidente de Nucleoeléctrica Argentina, Demian Reidel, y directivos globales de la compañía estadounidense.

Uno de los detalles más emotivos detrás del anuncio es la mención de Mat Travizano, un físico e inversor argentino que impulsó la idea original y falleció hace pocas semanas en un accidente de montañismo en California. Altman lo recordó con afecto en un video y destacó que el proyecto “lleva el espíritu de su visión sobre el futuro de la IA en América Latina.”

“Nos entusiasma trabajar con Argentina mientras avanza para convertirse en un centro de inteligencia artificial para toda América Latina”, agregó el CEO de OpenAI, quien recordó su encuentro con Milei en San Francisco el año pasado.

Con Stargate Argentina, el sur del país podría convertirse en el nuevo punto neurálgico de la inteligencia artificial en la región, combinando energía limpia, innovación y una inversión sin precedentes.