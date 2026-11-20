El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) implementará un nuevo procedimiento de fiscalización para las exportaciones de ajo de Mendoza y San Juan con destino a Brasil. A partir de este sábado 21 de noviembre, los productores y establecimientos deberán gestionar obligatoriamente las inspecciones a través del Sistema de Gestión de Aplicaciones (SIG-APP), según lo establecido por la Resolución 957/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

La normativa establece que los lotes deberán someterse a controles de calidad y certificación fitosanitaria antes de su exportación. Entre los aspectos que verificará el organismo se encuentran el calibre, la madurez, el estado de conservación, la limpieza, la deshidratación y la ausencia de defectos o plagas. Además, la resolución incorpora un nuevo procedimiento de fiscalización cuyos detalles operativos están incluidos en los anexos de la disposición.

Desde el Senasa señalaron que la medida responde a la importancia económica del ajo en el comercio exterior argentino y, particularmente, al vínculo comercial con Brasil, históricamente el principal destino de las exportaciones nacionales de este producto. Para Mendoza, uno de los principales polos productores del país, el cumplimiento de estos requisitos resulta clave para sostener su participación en ese mercado.

El nuevo sistema se complementará con herramientas de trazabilidad que ya utiliza el organismo, como el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA), el registro de establecimientos de empaque y el Documento de Tránsito Sanitario Vegetal Electrónico (DTV-e). También contempla la participación del Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (ISCAMen) en las tareas de fiscalización y certificación provincial. El incumplimiento de las disposiciones podrá derivar en sanciones previstas por la Ley 27.233. La medida alcanza exclusivamente a los cargamentos de ajo producidos y acondicionados en Mendoza y San Juan que tengan como destino Brasil.