Los consumidores aumentaron su confianza en octubre, pero no alcanzaron los niveles del año pasado

La confianza del consumidor mostró una mejora en octubre, con un Índice de Confianza del Consumidor (ICC) de 42,32 puntos, lo que representa un incremento mensual del 6,3%, de acuerdo con el relevamiento de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT). Aun así, el nivel general se mantiene 0,24% por debajo de octubre de 2024, lo que indica que la recuperación todavía no logra revertir las pérdidas previas.

El informe señala que el punto más alto de confianza desde la asunción de Javier Milei se alcanzó en enero de 2025, cuando el índice marcó 47,38 puntos. En cambio, el mínimo se había registrado un año antes, en enero de 2024, con 35,60 puntos. Agosto fue el mes más crítico del año, con una caída del 13,9%, aunque desde entonces se observa una recuperación gradual, todavía 8,7% por debajo del valor de julio.

Por subíndices, Bienes Durables e Inmuebles lideró la recuperación, con un incremento del 12,02% mensual, seguido por Situación Personal (+5,78%) y Situación Macroeconómica (+3,36%). Estos avances sugieren un mejor ánimo de los consumidores, aunque los especialistas advierten que el mercado se mantiene en cautela ante las elecciones del domingo.

La brecha también se nota entre los distintos niveles de ingresos. Los hogares de ingresos altos registraron una mejora del 11,75% y superaron en 2,06% los valores de 2024, mientras que los sectores de menores recursos solo avanzaron 2,15% y se mantienen 1,95% por debajo del año pasado.

La confianza del consumidor comienza a recuperarse, pero el crecimiento se da de forma desigual y todavía sin alcanzar los niveles previos a la crisis económica. La evolución del índice en los próximos meses dependerá, según los analistas, de la estabilidad política y la percepción sobre las medidas económicas post-electorales.