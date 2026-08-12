Los combustibles aumentaron más de 550% desde 2023 y un salario alcanza para cargar 10 tanques menos

El precio de los combustibles aumentó más de 550% desde noviembre de 2023, un incremento que superó ampliamente la evolución de los salarios del sector privado y también se ubicó por encima de la inflación acumulada durante el mismo período.

Los datos surgen de un informe de la Fundación Encuentro, que analizó la evolución del valor de los combustibles y su impacto sobre el poder adquisitivo desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

Según el relevamiento, un litro de nafta súper pasó de costar $311 en 2023 a superar actualmente los $2.000, mientras que los ingresos de los trabajadores no acompañaron esa evolución.

Cuántos tanques se pueden llenar con un salario

Una de las comparaciones utilizadas por el informe permite dimensionar el impacto de los aumentos en el bolsillo.

Tomando como referencia un tanque promedio de 50 litros, un salario medio del sector privado permite actualmente cargar unos 16,4 tanques.

En 2023, con un sueldo promedio podían llenarse alrededor de 26,3 tanques. Esto significa que el poder de compra cayó en casi 10 tanques de combustible, una reducción cercana al 38%.

La diferencia se explica por la dispar evolución entre precios e ingresos. De acuerdo con el estudio, los salarios privados aumentaron 311%, mientras que la nafta súper acumuló una suba cercana al 588%. En ese período, la inflación superó el 373%.

El proceso comenzó a acelerarse después de diciembre de 2023, cuando el Gobierno nacional avanzó con una devaluación y con la liberación de los precios del sector.

El impacto del combustible llega a otros precios

El encarecimiento de las naftas y el gasoil no afecta únicamente a quienes utilizan vehículos particulares.

El aumento de los combustibles también incrementa los costos de transporte y logística, que luego pueden trasladarse al precio de alimentos y otros productos que llegan a los comercios.

El informe estima que el encarecimiento de los combustibles puede generar una presión de hasta 2,5 puntos sobre la inflación, debido a su incidencia en distintos eslabones de la cadena productiva y comercial.

Qué pasó con el impuesto a los combustibles

El estudio también puso el foco sobre el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y los recursos destinados a infraestructura vial.

Según los datos difundidos, en los últimos dos años y medio se recaudaron alrededor de $1,5 billones por este concepto, pero apenas el 26% se ejecutó en obras viales.

El resto de los recursos permaneció colocado en plazos fijos y bonos del Estado, de acuerdo con el relevamiento.

La Fundación Encuentro estimó que con los fondos que no fueron ejecutados se podrían haber intervenido entre 20.000 y 25.000 kilómetros de rutas, una extensión equivalente a cerca de dos tercios de la red vial nacional.

Así, el fuerte incremento de los combustibles durante los últimos años no solo modificó cuánto cuesta llenar el tanque, sino que redujo la cantidad de combustible que puede comprarse con un salario y sumó presión sobre los costos que enfrentan hogares y empresas.