Los chicos mendocinos rinden mejor en Lengua: creció el promedio general en los ingresos escolares

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) dio a conocer los resultados de los exámenes de ingreso a sus escuelas secundarias, y los números trajeron buenas noticias. Según informó la directora de Educación Secundaria, María Ana Barrozo, los promedios generales mejoraron levemente respecto al proceso 2024, marcando una tendencia positiva en el rendimiento de los aspirantes.

“Podemos decir que estuvimos un poquito mejor, unos 30 centésimos arriba en comparación con el año pasado”, señaló Barrozo en diálogo con Sitio Andino, destacando que la mayoría de los estudiantes alcanzó promedios entre 5 y 6 puntos.

Uno de los datos más relevantes del informe es el mejor desempeño en Lengua respecto a Matemática, un patrón que ya se venía observando en ediciones anteriores. “Notamos mejores notas en Lengua”, afirmó la funcionaria, quien atribuyó esta mejora al trabajo sostenido que viene realizando la Provincia en comprensión lectora. En contraste, Matemática continúa siendo el área de mayor dificultad dentro del sistema educativo.

En cuanto a la línea de corte, que define el ingreso a las 900 vacantes disponibles, la proyección para este año se ubica entre 5,70 y 5,72 puntos, frente al 5,45 registrado en 2024. Barrozo aclaró que este valor es estimativo y podría modificarse una vez que finalice el proceso de matriculación en las escuelas técnicas, como el Liceo Agrícola y el Enológico, ya que algunos aspirantes podrían cambiar su elección y alterar el cupo disponible.

Los próximos pasos del proceso incluyen la publicación del orden de mérito definitivo el 5 de noviembre, donde se confirmará oficialmente quiénes obtienen su lugar. La asignación se hará en base a la primera opción elegida por cada estudiante, avanzando de mayor a menor puntaje hasta completar el cupo por institución.

Además, la UNCuyo ya detalló las fechas clave para la matriculación presencial:

Liceo Agrícola y Escuela de Agricultura: 27 al 29 de octubre.

27 al 29 de octubre. DAD, Magisterio, Martín Zapata y CUC: del 6 al 11 de noviembre.

Para completar la inscripción, las familias deberán presentar partida de nacimiento actualizada, fotos carnet, certificado de alumno regular y DNI (original y copia).