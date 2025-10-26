Los candidatos sub 40 que madrugaron para votar

El candidato a diputado nacional por el Frente Libertario Demócrata, Gabriel Sottile, emitió su voto en la escuela Ricardo Rojas de Ciudad.

“Hoy estoy tan contento y ansioso como el día que nació mi primera hija”.”Creemos que hoy es un día importante para nuestro país y para los mendocinos especialemente. Insto a todos los mendocinos a ejercer su derecho, especialmente aquellos que no están obligados a hacerlo”

“Lo importante es este proceso político que hemos comenzado, con mucha gratitud hacia el PD y el PL. Es el tiempo de la juventud, es el tiempo de nosotros. Dejar de quejarnos en las redes e involucrarnos en la vida política partidaria y hacernos cargo de la realidad que nos toca.

Luego de emitir su voto, Sottile aseguró estar tranquilo y a la expectativa de los resultados. A partir de las 18 hs el bunker del FLD (Sarmiento 667 – Ciudad) estará abierto al público para recibir a periodistas y militantes.

Sottile estuvo acompañado de Mariel Maestri (2° Candidata a Diputada Nacional) y la diputada nacional Mercedes Llano.

Por su parte, el candidato a diputado provincial por el Frente Verde, Emanuel Fugazzotto, emitió su voto este domingo en la Escuela Cristo de la Frontera de Las Heras y destacó la importancia de la participación ciudadana en esta jornada electoral.

“Participar de las elecciones y emitir nuestro voto es una herramienta para que seamos nosotros mismos quienes decidamos nuestro futuro. Las urnas son un lugar para depositar esperanzas y no odios”, expresó tras sufragar.

Fugazzotto invitó a los mendocinos a acercarse a votar “convencidos de que ejercer ese derecho es también cumplir con una obligación democrática”, y remarcó que cada voto define “el rumbo de nuestra provincia, nuestros municipios y nuestro país”.

El dirigente cerró su mensaje apelando a la reflexión y al compromiso ciudadano: “Decidir hacia dónde queremos que transiten los destinos de Mendoza es una responsabilidad compartida y una muestra de madurez democrática”.