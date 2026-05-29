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Boletín Oficial

Los cambios que impuso Luján de Cuyo en la elección de la reina departamental

El municipio implementó cambios en la postulación.

La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Luján de Cuyo ha formalizado la actualización del Reglamento de Elección y Coronación de la Reina y Virreina de la Vendimia a través del Decreto 528. Esta normativa busca reordenar los requisitos de postulación, las funciones y el sistema de votación para las representantes distritales y departamentales, introduciendo como novedad la obligatoriedad de presentar un proyecto social.

El decreto define con precisión las responsabilidades y el camino de las soberanas hacia el cetro máximo:

  • Reina Distrital: Cada distrito de Luján de Cuyo elegirá previamente a su representante. Quienes resulten electas tendrán la obligación de conformar la corte que acompañe a la Reina Departamental en todos los actos oficiales.
  • Reina Departamental: Elegida una vez al año mediante el voto válido, será la encargada de representar al departamento en la Fiesta Nacional de la Vendimia.
  • Virreina Departamental: Corresponderá a la candidata que obtenga el segundo lugar en votos. No es postulante al cetro nacional, salvo en caso de sustitución por imposibilidad de la Reina.

Requisitos

El Artículo 5º detalla las condiciones excluyentes para las aspirantes que deseen inscribirse en sus respectivos distritos (donde deben acreditar una residencia mínima de 2 años mediante su último ejemplar de DNI):

  • Ser mujer y tener 18 años cumplidos al momento de la inscripción.
  • Certificar la finalización de los estudios secundarios (cursados y aprobados).
  • Presentar un proyecto de carácter social, cultural o solidario para ejecutar durante el año de mandato, el cual será un eje clave de evaluación.
  • Poseer una actitud proactiva ante la comunidad y los medios de prensa.
  • Presentar un certificado de aptitud física (con una antigüedad no mayor a 30 días).
  • Incompatibilidad: No podrán postularse ciudadanas que hayan representado a algún distrito en años anteriores.

Para garantizar la legalidad del escrutinio, el decreto instituye una Comisión Fiscalizadora presidida por la Escribanía Municipal, e integrada por un funcionario del Ejecutivo, un concejal y dos padres de las candidatas (elegidos por sorteo).

El sistema de votación se estructurará mediante un padrón estricto y nominal controlado por Ceremonial y Protocolo:

Distribución de los Votos

Origen del VotoCantidad / Modalidad
Familiares y amigosCinco (5) votos asignados por cada candidata de forma directa.
Padrón de InvitadosUn (1) voto por invitación (personal, oficial e intransferible).
Público generalVeinticinco (25) votos que se sortearán entre los asistentes bajo modalidad dispuesta por Escribanía.

Prohibición de voto: Con el fin de evitar conflictos de intereses, el decreto prohíbe taxativamente emitir su voto a los miembros de los ballets municipales, escuelas de danza que actúen en la fiesta, y al personal de Cultura, Ceremonial, Escribanía Municipal y Prensa.

Los votos impresos por Escribanía Municipal se entregarán en los accesos del acto central a quienes tengan derecho a sufragar. Las urnas permanecerán selladas y custodiadas por la Comisión Fiscalizadora hasta el cierre del espectáculo, momento en que se conocerá a la nueva soberana de Luján de Cuyo.

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