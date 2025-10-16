Los cambios en el transporte que propuso el Frente Verde en plena campaña

El Frente Verde, encabezado por el candidato a diputado nacional Mario Vadillo, presentó una propuesta de reforma estructural del transporte público de Mendoza con el objetivo de transparentar el uso de los subsidios y mejorar la eficiencia del servicio.

Según Vadillo, el presupuesto 2026 “desnuda una verdad que nadie dice”: el transporte es el segundo gasto más grande de la provincia, después de los salarios estatales, con más de $292.000 millones destinados a un sistema “ineficiente, opaco y en manos de los mismos empresarios de siempre”.

“El 82% del costo del sistema lo paga el Estado, mientras solo el 40% de los usuarios abona el boleto completo. Estamos subsidiando colectivos vacíos y pasajeros gratis, mientras los empresarios cobran como si cada unidad viajara llena”, denunció Vadillo.

El referente del Frente Verde sostuvo que la raíz del problema está en el modo en que se calculan los subsidios: por kilómetro recorrido y no por pasajeros transportados.

Vadillo agregó que la falta de transparencia no es casual, sino política: “No hay un problema técnico, sino de voluntad. El transporte es un negocio millonario que financia campañas y sostiene cajas políticas. Por eso ningún gobierno se anima a cambiarlo”.

Proyecto

El proyecto del Frente Verde plantea un cambio de paradigma: pasar de subsidiar empresas a subvencionar directamente a los usuarios que lo necesiten, utilizando los mismos criterios que se aplican en los programas de tarifa social eléctrica o de gas.

“Si el Estado quiere ayudar, debe hacerlo con justicia social y eficiencia fiscal. Cada peso tiene que llegar a la persona, no al grupo económico. Hoy el transporte mendocino es el corazón del clientelismo político”, señaló Vadillo.

Propuesta